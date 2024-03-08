婦女節｜港鐵首女項目經理為新工程孟母三遷　證行內有女性禁忌

撰文：余月明
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提及到鐵路工程、土木工程，大部分人第一時間就會想到由男性做主導。然而，港鐵公司首位、目前唯一擔任項目經理的女工程師梁寶寶（Lesly），至今已經為港鐵服務25年，2002年後7條鐵路中有5條都有份參與，甚至熱愛工作到十多年間搬屋9、10次，隻身一人做到邊、搬到邊，現時她住在東涌，就猜到她正負責東涌線延線的項目。

女性從事男性當道的職業，已非新鮮事物，她認為男女平等，「唔好覺得自己係女仔就唔入行」，不過，在地盤職場上的確存在男女不同對待，以港鐵隧道鑽挖工程為例，行內以前有一個禁忌是不容女性進入，當年參與落馬洲支線的她，只能參與典禮而不能內進，曾為此而不開心，但隨著時代進步，數年後女性已可參與。

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夢想入職港鐵　所學較其他建築業更多

梁寶寶從小數學成績就相當不錯，令其有感成長後打算從事與計數相關的工作，及後也在港大就讀土本工程。畢業後5年她曾任職設計工作，其中一年應家人要求做過警察，隨後便加入港鐵。她形容加入港鐵是「我嘅Dream（夢）嚟」，有感鐵路可以和社區聯繫，且在此工作後亦發現「學到嘅嘢，多過其他建築業」，更有滿足感及挑戰性。

她在加入港鐵後先是做寶琳站的設計管理，再到九龍南線（即現時屯馬線至南昌段）、高速鐵路（香港段）及屯馬線（啟德至紅磡段）的建造工程，見證著鐵路行業的發展。而目前，則由2020年起開始負責統籌及管理，整個東涌線延線項目的設計及建造工作。

最新負責東涌延線　把握每晚黃金兩小時

她表示，在香港做鐵站愈來愈難，要如何在一個已發展地段做工程，以目前東涌線延線為例，是與現有的地鐵站相當接近，且要將個路軌遷移出來、挖25米深的地下車站，又要盡量減少影響到周邊市民。而為免影響日常運作，就只可以在晚上港鐵收車後，「黃金兩小時」內進行工程，必須拿捏及平衡。

提到女性在滿是男性的工作場所是否有性別差異，梁寶寶表示其實差異不大，更視自己是「一個人」、不會刻意分男女；即使是港鐵首位項目經理的她，亦沒有因而感到驕傲，反而認為男女平等，大家都只是朝安全、準時完工為目標；唯獨比較深刻的是，在2003年參與落馬洲支線時發生過的一件事。

隧道鑽挖因「女神」保佑　禁女性進入範圍

港鐵有為隧道鑽挖機「命名」的傳統，每次出動挖掘鐵路隧道時，都會為每台隧道鑽挖機都會冠上一些歷史、神話故事的女神的名稱，例如九龍南線的鑽挖機名為「小龍女」、高鐵命名為「昭君」、沙中線命名為「雅典娜」；而梁寶寶當時落馬洲支線的鑽挖機命名為「木蘭」。

她分享該時期行內都有一個「信念」，就是當時承建商相當嚴謹，不容許女性參與隧道鑽挖機的工作，除了因為是一個高危工作外，亦是因為有「女神」保佑，聞說會「同性相拒」，曾有女性進入過後就「冧籠」，因而成為當時期行內的一個說法，故她2003年時只可在落馬洲支線貫通後參與典禮，稱「梗係唔開心嘅」，但明白整個行業傳統都是這樣；不過約在2007至2008年已不再有此做法。

獻身港鐵四分一世紀　每次新線工程就搬往同區

在港鐵服務四分一世紀，至今仍是單身的梁寶寶，自認對工作抱有熱誠，不感自己有為工作犧牲。她回憶參與高鐵項目時，最高峰要一星期要在凌晨工作4、5日，維持達半年至9個月，因此「個site（地盤）喺邊，我就住去嗰個附近。」

她提到，十多年內搬了9、10次屋，由出生時住在上環、再因落馬洲支線搬到上水。她認為，除了方便工作、「覺得時間唔應該浪費喺Travel（旅程）」外，更是因為可以更貼身了解當區居民所需，「知道個環境係甚麼東東⋯⋯我覺得就係the best（最佳）」。

去年10月，就因為東涌線延線項目隻身搬到東涌，旨在與社區更有聯繫，她了解到有些馬路特別容易塞車，可與承建商商討避開項目在繁忙時間於當地進行。

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港鐵項目及工程拓展部的女工程師，比較十年前有近一倍增幅，目前男女工程師比例（項目及工程拓展部）約為8：2。梁寶寶大學讀土木工程時，課室百多人中只有2個女生，她的同事、高級建造經理梁詠茵 Vivian，在2013年加入港鐵，求學時讀同一科，百多人中已有約20位女生，反映行業都愈來愈多女性。

女同事互吐苦水　分享美容心得

梁詠茵以前喜歡理科，以及享受「睇到一樣嘢由無到有，覺得好有成功感」，就決定讀土木工程的課程。她畢業後到工程顧問公司工作幾年，但因感到「有啲悶」就想轉換公司。她認，為港鐵公司比較特別，是香港唯一鐵路公司，有一個良好的平台給予其機會在不同的工程範疇做轉換，她負責建造管理、設計管理及合約管理，以及沙中線、高鐵線及目前的東涌線延線西段項目。

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梁寶寶提及到，女同事之間都會互相吐苦水、經驗分享，甚至討論捱夜美容心得談「邊隻Mask（面膜）好」。她和梁詠茵皆認為，部門內的男同事亦比較有禮貌，即使爆了一句粗口都會向她們講「對唔住」。她們其實並無刻意分男性女性，梁寶寶認為是「做返自己本份」，又言女性或會較為細心，會將文件理順好、由頭睇到尾，「巾幗不讓鬚眉」。

梁詠茵在兩年升了兩級，「男仔都可以，唔係話（細心）得女仔贏哂，但你問我，我就會覺得呢啲地方，上司覺得我做得幾好喎。」

她又表示，女性與女性溝通確實較有效率，而喜好、興趣等較接近，都可以有話題互相分享，可以「同同事做朋友」。她坦言，身邊的人曾經叫她想清楚、指工作環境不如辦公室舒服，惟自己未有擔心因為女性較少而卻步，「自從選擇咗讀工程之後，我就冇後悔過」，更希望告訴想入行的女性「我哋嘅機會唔會比男性少。」

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