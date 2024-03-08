婦女節｜工聯會倡企業設「媽媽崗位」　容許在家工作、彈性工時

今日是國際婦女節，工聯會婦女事務委員會委員會主任梁頌恩今（8日）在港台節目《千禧年代》指出，早前工會調查發現，本港有不少女性在工作和家庭兩難局面下，最終選擇家庭而沒有重投職場，建議公司可增設「媽媽崗位」，讓婦女可靈活上班、在家工作，以釋放更多婦女勞動力。



工聯會婦女事務委員會在昨日（7日）發表香港女性就業情況的調查報告，在一月中進行的問卷訪問共365名婦女，當中有過半婦女已離開職場，其中15%表示主因為難兼顧事業和家庭，而只選擇其中一邊，就是家庭。（工聯婦委圖片）

婦女在生兒育女後重返職場 只能從頭由低做起被降職減薪

工聯會婦女事務委員會主席梁頌恩指，調查的受訪女性擁有高學歷，有5成以上基於不同原因離開職場，當中有15%表示不會再工作，主要原因是照顧家中成員，如子女或父母等。她認為，調查反映不少女性在事業和家庭中，最終選擇了後者。她續指，當女性照顧子女達3歲上學階段後，會考慮重新投入職場，但很多時工作環境已大有不同，難以重返昔日的職位，只能從頭開始，甚至由低做起，被降職減薪。

建議加設「媽媽崗」及雙職媽媽免稅額以釋放婦女勞動力

為鼓勵更多女性投身職場，她建議增設「媽媽崗位」、政府工作地點帶頭設托兒地方、18區提供托兒服務，以及開設雙職媽媽免稅額。她表示，「媽媽崗位」可讓婦女在家工作，有較彈性的上班時間來照顧子女；而政府作為全港最大型的僱主，應帶頭在工作地方設育兒、保姆地方。

她指現時政府提供的社區托兒服務，可擴展至全港18區；以及提供雙職媽媽免稅額，讓在職婦女可享有更多免稅額，讓工作的婦女獲得的淨收入上升，增加她們重返職場的誘引。

此外，她表示，委員會在這三、四十年間一直爭取全新產假制度，讓女性在生育時，可享有更多假期，而非只得病假的假期。