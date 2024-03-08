來稿｜俄烏戰事　誰是贏家？

來稿作者：陳文坪



2024年2月24日，是俄羅斯軍事侵略烏克蘭進入第三個年頭的日子。過去兩年，俄羅斯不斷對烏克蘭境內軍事地點、民用設施發動轟炸、摧毀，殃及學校、醫院、民房、橋樑、包括無數平民傷亡，但卻無法讓烏克蘭人民屈服、放棄戰鬥。而烏克蘭在美國為首的西方國家、歐洲聯盟等友盟的支援下，頻頻向俄羅斯發動反攻，利用無人機攻擊、遠程導彈打擊，讓俄國也感受到戰火在自己的土地上燃燒的滋味，更讓俄國軍隊難以隨心所欲在烏克蘭佔領區進取。換句話說，面對「弱弱小國」的烏克蘭、以及充滿頑強鬥志的澤連斯基總統，俄國軍隊也會陷入腹背受敵的困境。

日前媒體報道，俄羅斯入侵烏克蘭而引爆的戰爭滿兩周年，最新調查顯示，儘管身心疲憊，烏克蘭軍民的抗戰意志堅定。高達70%的烏克蘭人認為，應繼續抵禦俄羅斯的入侵併收復失地。

可見，至今這場戰事距離結束雖然遙遙無期，但烏克蘭人民的這種不屈服於野蠻、捍衛領土決心、保家衛國精神還是可嘉可敬的。值得國際社會給予支持。

回顧2022年俄烏戰事發生後，國際社會迅速、立即譴責俄羅斯的入侵行為。聯合國安理會15個國家11個支持譴責俄羅斯；聯合國大會也兩次獲得與會者高達70%以上會員國支持，譴責普京的侵略行徑，要求普京無條件、立即撤出在烏克蘭的軍隊。

但是，一些國家及人民卻不支持聯合國、安理會的做法，認為俄羅斯「入侵有理」、入侵可以理解。

然而，侵略就是侵略，豈能沒有是非？豈能沒有對錯？一些國家媒體更是美化侵略，把邪惡美化為正義，把濫殺無辜美化為是對方抵抗，把入侵他國土地美化為維和，把開打戰爭美化為軍事行動，把辨別對錯的原則美化為是自身考量。這不但污化正確的價值觀，更是在侵略面前，成了一派「幫兇」。

過去兩年來，因俄烏戰事，致使意識形態更加嚴重，造成國與國之間的猜疑多過了信任，甚至進一步兩極分化。特別是一些大國之間的關係，更成了相互角力。美中對俄烏戰事表態上的南轅北轍，讓中美關係的修復，成了一塊「絆腳石」。也讓一貫堅持「中立」事務的歐盟對中方產生「距離與猜忌「感。中歐關係至今還是原地踏步。

而美國在俄羅斯侵略烏克蘭後，除了聯合盟友對俄羅斯採取制裁行動外，也向國際社會發出不得支援俄羅斯，包括軍事物資援助，更是禁止所在國的公司企業不得售賣可用來製造軍事用途的任何產品與物資。美國的這一「長臂管轄」當然受到一些國家的譴責。

過去兩年來，美國對包括中國、土耳其、阿聯酋、吉爾吉斯斯坦、印度和韓國的數百個涉嫌在俄烏戰事中支持俄方的實體實施貿易限制。歐盟也對三家中國大陸公司和一家香港註冊公司實施制裁。在俄烏戰事的衝擊下，無論是美國及西方國家、日本、韓國、歐盟等個個是輸家。

中方在俄烏戰事上「模稜兩可」的立場，也發表為政治解決烏克蘭危機提出的十二點聲明，想充當「調解人」，兩年過去了，卻也發揮有限，也是兩邊不討好。中美、中歐更是處於「軟對立」，中國也不是贏家。

然而，從烏克蘭的戰場上，卻發現許多來自「不明國家」製造的軍用器械，包括炮彈、無人機碎片。細細一看，這才讓美國、歐盟恍然大悟，原來被國際社會長期制裁的伊朗、朝鮮卻有能力為俄羅斯提供軍需，並用在烏克蘭的戰場上。

特別是地處東北亞的朝鮮，長期來被國際社會孤立，經濟發展一塌糊塗，人民温飽難以為繼，但領導人對軍事發展卻是不遺餘力。以前，俄羅斯對朝鮮的關係「若即若離」，也看不在眼裏。隨着俄烏戰事後，俄羅斯被國際社會所孤立，朝鮮領導人金正恩看準了「政機兼商機」。

去年9月，金正恩親訪俄羅斯邊陲城市的阿穆爾州的「沃斯托奇尼宇宙基地」，而非政治中心的首都莫斯科。普京也樂意配合。據報道，金正恩與普京在沃斯托奇尼太空基地舉行會談，朝鮮的軍事核心團隊也隨同訪俄。

回國後的金正恩，意氣風發，好消息不斷傳出。去年11月21日，朝鮮發射一枚軍事偵察衛星，並宣佈成功將衛星送上地球軌道，還收到美國關島基地的衛星照片。之前兩次發射都失敗。而今年以來，平壤聲稱試射了一枚新型固體燃料導彈和據稱可攜帶核武器的水下攻擊無人機。2月2日，朝鮮宣佈在西部海域進行巡航導彈超大型戰鬥部威力試驗，以及新型防空導彈試射。

由此可見，在俄羅斯的軍事技術「指點」下，朝鮮在衛星、導彈發射的技術都取得「飛躍式」的突破，一飛沖天且準確進入軌道運行。

可想而知，俄烏戰事的贏家，不是佔領土地的普京，也不是售賣武器的美國、更不是支持烏克蘭的歐盟、也非持「中立」態度的中國、也非領導人「秘訪」基輔的日本、韓國。金正恩、朝鮮才是從中的受惠者。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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