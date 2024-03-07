找到財富密碼？俄羅斯士兵接單在砲彈上畫漫畫　中國網友也下單

給他一個打仗的機會，他能把戰場變成二次元年會。



網名「GrishaPutin」的俄羅斯士兵在戰火紛飛的戰場找到了大發「戰爭財」的路子，就是賺二次元的錢。

倒不是說他要把敵人送去二次元，而是借用自己的身份，向網友提供客製化砲彈服務。

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網友提供他想要客製化的內容，他能把大家的要求畫在砲彈上，不同的砲彈收費不一樣，價格只在100到200元（人民幣，下同），比給主播刷「火箭」還便宜。

如果要把砲彈打出去則要額外加錢，費用大概在1600元左右，@GrishaPutin則聲稱會把這些錢用在人道主義援助。

起初這個小哥畫的東西都比較簡單，訂單來自世界各地，通常只留下一段文字，甚至還有支持特朗普的文案。

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隨著他的人氣高升，內容也就多了起來，不同的可愛人物被畫到了砲彈上，讓本來血雨腥風的戰爭二次元濃度超標了起來。

同時因為這項業務太過抽象，以至於他訂單暴增，已經停止接單了，畫不完，根本畫不完。有人說他為美術生找到了新的就業方向，但一想到「美術生與戰爭」，我怎麼總覺得怪怪的……

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