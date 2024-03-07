找到財富密碼？俄羅斯士兵接單在砲彈上畫漫畫　中國網友也下單

撰文：狂丸研究所
出版：更新：

給他一個打仗的機會，他能把戰場變成二次元年會。

網名「GrishaPutin」的俄羅斯士兵在戰火紛飛的戰場找到了大發「戰爭財」的路子，就是賺二次元的錢。

倒不是說他要把敵人送去二次元，而是借用自己的身份，向網友提供客製化砲彈服務。

深受中國網友歡迎　秒開通小紅書、微博等帳號　點圖放大看看這位俄羅斯士兵的另類作品：

+18
有片｜無人機3次投彈誓要炸死俄軍　淡定拿起丟開　影片網絡廣傳俄羅斯靚仔土豪「將波音737爆改成別墅」放峇里島50層樓高懸崖上瘋傳俄羅斯22歲性感網紅「放火燒自己護照」理由竟係咁　下場慘了

網友提供他想要客製化的內容，他能把大家的要求畫在砲彈上，不同的砲彈收費不一樣，價格只在100到200元（人民幣，下同），比給主播刷「火箭」還便宜。

如果要把砲彈打出去則要額外加錢，費用大概在1600元左右，@GrishaPutin則聲稱會把這些錢用在人道主義援助。

起初這個小哥畫的東西都比較簡單，訂單來自世界各地，通常只留下一段文字，甚至還有支持特朗普的文案。

【延伸閱讀】日本18禁超色情漫畫作者竟是個美少女　熱愛火辣Cosplay紅到國外（點圖放大瀏覽）：

+11

隨著他的人氣高升，內容也就多了起來，不同的可愛人物被畫到了砲彈上，讓本來血雨腥風的戰爭二次元濃度超標了起來。

同時因為這項業務太過抽象，以至於他訂單暴增，已經停止接單了，畫不完，根本畫不完。有人說他為美術生找到了新的就業方向，但一想到「美術生與戰爭」，我怎麼總覺得怪怪的……

【延伸閱讀】日本18禁超色情漫畫作者竟是個美少女　熱愛火辣Cosplay紅到國外（點圖放大瀏覽）：

+28
羽生結弦前女友是俄羅斯「月野兔」梅德韋傑娃？她震撼爆料成焦點小米手機為俄國士兵擋狙擊手子彈登熱搜　內地網友封為防彈神機金正恩訪俄有手信　獲贈超強防彈背心　護胸護喉「該邊」都照顧到美媒揭Bill Gates外遇俄羅斯美少女　遭淫媒十一哥愛潑斯坦勒索

【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

俄烏戰爭
狂丸研究所
ACG
俄羅斯
日本漫畫
俄烏關係
軍事
中俄關係
熱話
你可能感興趣