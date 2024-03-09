鳥山明逝世｜龍珠影響力遍全球　法國拉美政要紛悼念　體育界致敬

創作《龍珠》、《IQ博士》的日本漫畫家鳥山明（Akira Toriyama）3月1日離世，死訊3月8日傳出後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）等都發文悼念，足見鳥山明作品在全球的影響力。



法國總統馬克龍8日在社交網站上傳鳥山明簽名畫作的圖片，紀念這位日本漫畫大師。畫作上寫着「馬克龍總統」（マクロン大統領），也有鳥山明的署名，日期是2021年7月。

馬克龍在帖文寫道「致鳥山明和他數以百萬計的支持者」，表達致敬之情。

巴西副總統阿爾克明8日也在社交網站發文「給幾代人留下陪伴、忠誠價值的寶物。非常感謝鳥山明！鳥山明先生，我真的很感謝您！」

在數天之前，阿爾克明才剛在社交網站發布附有龍珠主角孫悟空、比卡超等卡通角色的圖片，以感謝日本豐田（Toyota）投資當地。

薩爾瓦多外交部8日也發文悼念鳥山明。

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）在當地是著名的《龍珠》粉絲。2018年3月，他擔任市長時安排在廣場設巨型螢幕播放《龍珠超》系列的最後一集，免費供市民觀賞。

除了政界外，體育界內也有球隊公開致敬這位大師。德甲球隊多蒙特（Borussia Dortmund）在社交網站發文哀悼鳥山明，並上傳球員過往在慶祝時做出「龜波氣功」動作的圖片。「龜波氣功」是《龍珠》內的著名招式。

美職聯（MLS）同樣發文悼念鳥山明，並上傳球員過往做出《龍珠》著名「合體」動作的圖片。

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