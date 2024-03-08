鳥山明逝世｜真名出道這麼大膽？其實是沒自信　後來後悔到爆

紅遍全球的日本經典漫畫作品《龍珠》官方於3月8日證實，作者鳥山明已經於3月1日因急性硬腦膜下血腫病逝，享壽68歲，他的死訊震撼日本動漫界，也讓許多粉絲、同業都相當不捨。鳥山明作為日本的「國民漫畫家」，如今許多漫畫家後輩都曾受到他的作品啟蒙，《龍珠》、《IQ博士》成為很多人的童年回憶。



鳥山明1978年在漫畫週刊雜誌《週刊少年JUMP》以《奇異島》出道，後來他連載的《IQ博士》於1981年動畫化，獲得許多人氣。1984年，鳥山明開始連載《龍珠》，後來該作品也動畫化、使他成名，但其實在鳥山明成為家喻戶曉的漫畫家之前，其實也有過一段艱苦奮鬥的歲月。

認識更多鳥山明生平：（按圖了解）

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鳥山明喜愛畫畫，他出生於愛知縣，小時候家境貧寒，但他個性隨和，如果肚子餓了，畫畫就是他最大的樂趣，在學生時期就曾經獲得過大大小小的獎項。他從高中畢業後曾加入設計公司，工作2年半左右後離職，開始了打工的生活。某日他偶然在咖啡廳看見《週刊少年MAGAZINE》正在募集新人作品，於是在他23歲那年，正式開始嘗試畫漫畫。

不過，鳥山明沒能趕上作品募集的截止日，所以1978年1月，他將作品投稿到《週刊少年JUMP》，最後雖然沒被選中，但編輯鳥嶋和彥認為他的作品相當有潛力，並建議他：「雖然現在還不太會畫，但只要努力的話就可能會有好結果的，你就多畫一點寄過來（投稿）吧。」

鳥山明在正式出道成為漫畫家前，心想自己的漫畫「反正不可能賣得出去」，因此沒有使用筆名，而是用本名畫漫畫，當時愛知縣名為「鳥山明」的人並不多，他出道之後經常收到惡作劇電話，鳥山明還曾表示自己很後悔用本名作為漫畫家出道。

鳥山明的出道作品《奇異島》在當時並未獲得太多關注，直到1980年，他開始連載《IQ博士》，該作品瞬間成為超人氣作品，1981年就宣佈動畫化，成為當時動畫史上最高收視率作品的第3名。

1984年開始連載的《龍珠》使他再創人氣高峰，漫畫單行本在日本累積賣出1.6億本，在全球累計賣出2.6億本，《龍珠》的粉絲遍布全球，衍生作品更是種類豐富，如今鳥山明逝世，也讓大批粉絲心痛不已。

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