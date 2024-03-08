鳥山明去世｜《龍珠》如何讓日本漫畫大師改變業界以至俘虜全球？

「這個人是一個漫畫家，一個日本漫畫家，他的漫畫，說是風靡了全世界，應該並不誇張，當然，也深深影響了我，影響了我們一代人。」內地歷史作家張瑋評價道。



日本殿堂級漫畫大師鳥山明（Akira Toriyama）本月1日離世，終年68歲。然而，其重要作品《龍珠》、《IQ博士》等將深刻印記着在全球無數人的內心之中，成為他們重要的回憶，而其對漫畫界的貢獻也將永遠記入史冊中。



1955年4月5日，鳥山明出生在日本愛知縣的西春日井鎮。成長於當地一個普通的農民家庭的他，自小的家境很窮困，不單沒有錢買書，連三餐溫飽都有困難，但其父母都是開朗樂觀的人。

童年期間，深受日本漫畫家手塚治虫及美國的動畫師華特·迪士尼﹙Walter Elias Disney﹚的影響，他每天都會畫《小飛俠阿童木》的機械人。影響他最深的則是迪士尼的動畫影片，特別是動畫電影《101斑點狗》的繪圖方式。他也因此喜歡繪畫，特別是在得不到想要的東西和飢餓的時候就會執筆畫畫。正是這樣平凡不過的鄉郊農村環境，對這位著名漫畫家日後最重要的兩部作品《龍珠》、《IQ博士》產生了巨大的影響。

鳥山明不足30歲便創作出《龍珠》、《IQ博士》等大熱作品。(Reuters)

《龍珠》的面世因受成龍啟發？

1980年，鳥山明為著名漫畫雜誌社《少年JUMP》創作了《IQ博士》，這部充滿了輕鬆和淳樸氣息， 並帶有濃濃「鳥山明式冷幽默」的作品，震撼了日本漫畫界。翌年，這部作品的動畫片製成上映， 收視率高達36.9%，使得當地漫畫界稱之為「IQ博士年」。這一漫畫無疑是為鳥山明奠定了在日本漫畫界的地位。

鳥山明並不滿足於此。1984年，他再創造了另一個漫畫界鉅作— —《龍珠》。這部作品參照中國古典名著《西遊記》和日本江戶時代作品《南總里見八犬傳》創作而成，故初期明顯帶有「中國風」和「功夫」兩大元素。這與當時的時代背景多少相關，隨着上世紀80年代中日邦交正常化，中日兩國關係開始進入「蜜月期」，日本國內對中國開始充滿好奇。

鳥山明曾透露說：「我當時剛結束了《IQ博士》的連載，正在考慮下一部連載作品該怎麼寫。我和當時的編輯鳥島和彥先生開了很多次會。碰巧當時我很喜歡成龍的電影，《醉拳》也看了幾十次。」於是，鳥島先生建議他嘗試創作武俠漫畫，最終創作出《龍珠》這部作品。

然而，《龍珠》面世之初並未有立刻大受歡迎。可幸，鳥山明再次受到鳥島的建議啟發，將原本漫畫主角悟空的使命，由一開始的集齊七顆龍珠，演變成後來參加「天下第一武道會」，成為天下第一的強者。此一個改動讓該漫畫迅速崛起，俘獲了全日本乃至全世界漫畫愛好者的心。

日漫畫界分成《龍珠》和《龍珠》以外

經過兩年的連載之後，《龍珠》於1986年成為全日本漫畫界名副其實的王者，當時整個日本漫畫市場的八成讀者都將這部漫畫看作頭號支援連載的作品。當年的日本，《少年JUMP》雜誌正處於鼎盛時期，同期在雜誌連載的漫畫包括有《聖鬥士星矢》、《幽遊白書》、《男兒當入樽》等廣受歡迎的作品。不過，但這些漫畫在《龍珠》面前略顯失色，以致當時有個說法，日本漫畫界分成了兩類作品，即《龍珠》和《龍珠》以外。

與此同時，《少年JUMP》雜誌的命運也因此與《龍珠》休戚與共。該雜誌從1984年平均銷量約350萬冊不斷增長，至1989年已經突破500萬冊，1991年更突破600萬冊，使其在日本漫畫界奠定了不可動搖的王者地位。該作品不僅影響着雜誌社的命運，連背後背後的集英社出版集團，改編動畫及周邊產品相關的萬代公司、富士電視台、東映動畫等均會出現連鎖反應，甚至會在整個日本漫畫界引起地震。可想而知，《龍珠》在當時的影響力有多麼的大。

有意見認為，鳥山明不僅是史上最成功的日本漫畫創作者之一，其作品除提升他的個人形象外，還將整個行業推向了一個更高的層次。雖然，其作品的一些重要元素如主角變身、數值化戰鬥力、越來越強的敵人等並非原創，但他卻成功揉合眾多不同的元素，創造出遠超同行的成績和影響力，並潛移默化地影響着無數的讀者與創作者，甚至連不看漫畫的人也會聽過其作品的大名。

當然，鳥山明對漫畫界的貢獻遠不止於此。其立體感及對立體空間的想像力，經常被業界提及，稱他筆下的變形具備更高的現實感，讓各個視角下的角色切換自然及流暢生動。此外，不只是人物刻畫，鳥山明的空間想像力還反映在場景設計的各種小細節中。其他漫畫家大多依賴分鏡的連續性來展現動感，而鳥山明卻可以在每一個單獨的分鏡中表現出動感。這些的創作細節，無疑成為了日後世界各地不少漫畫創作的有用參照。

從政客、娛樂圈到體壇 歷年風靡全球

從原本的短篇創作，到後來一直畫下去，除了出版社的要求外，遍佈全世界的龍珠迷也是讓鳥山明選擇繼續的一大原因。從1985年到1995年，《龍珠》共發售共42冊，收錄519話和1話番外篇。雖然該漫畫已結束了近30年，但在全世界範圍內，「龍珠熱」卻一直沒有降溫的跡象。

經過多年，《龍珠》已經遠遠超越了漫畫的範疇，成為享譽全球的多媒體 IP。迄今為止，《龍珠》在全世界範圍內已銷售超過2.6億冊，成為有史以來第三暢銷的漫畫系列；其衍生的手辦人偶玩具、動畫、電影、服飾以至各類周邊更是大行其道。

其中，《龍珠》動畫不僅曾在歐洲多國的收視率一度超過85%，在美國甚至一度挑戰傳統美漫的地位，當地其後還翻拍了多部真人版《龍珠》；漫畫方面的成績亦不遑多讓，在人口只有約590萬的丹麥，《龍珠》漫畫的銷量竟超過了150萬冊，另外在泰國，單計盜版《龍珠》的出版社就已多達100間，誇張程度可想而知。

今天，不少國際知名人士也是《龍珠》的粉絲，例如有美國德州參議員Nathan Johnson、美國男演員、編劇、導演兼製片人Childish Gambino、美國饒舌歌手Snoop Dogg、美國職業摔角手Ronda Rousey、西班牙網球手拿度（Rafael Nadal）、意大利足球員卡拉比亞（Davide Calabria）、德國足球員普度斯基（Lukas Podolski）等。

其中，拿度近年曾提及2012年法網的趣事，他在決賽對祖高域（Novak Djokovic）的賽事延期後一直無法入睡，於是打開電腦開始看《龍珠》，才得以進入夢鄉，翌日他因而體力恢復過來，最終克服了落後1局的劣勢，並最終在決勝局以7:5獲勝，成功拿下他的第七個法網冠軍。

《龍珠》雖然已經終結了，如今連鳥山明也離我們而去，但相信這位日本漫畫大師及其作品早已成為漫畫歷史中重要的一頁，而且還會是世界各地無數人重要的童年回憶，甚至成為他們當中一些人生活以至奮鬥的原動力。