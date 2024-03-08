鳥山明逝世｜曾為趕稿日食100支煙！ 日媒分析死因疑另有內情
撰文：TVBS新聞網
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日本漫畫家鳥山明有《IQ博士》、《龍珠》等經典漫畫作品，沒想到3月8日傳出他3月1日就因為「急性硬腦膜下血腫」過世，享壽68歲。雖然鳥山明生前是個重度煙民，一天要抽上2、3包煙，但未曾傳出他有健康問題。日媒就分析造成急性硬腦膜下血腫的原因，相當有可能是外傷造成。
由於漫畫家為高壓工作，相當需要體力與專注力，也因此鳥山明傳出就是個重度煙民，一天大概會抽2、3包煙，靠近截稿日時甚至能抽到100根以上的煙；不過他酒量不佳，因此相對來說幾乎不太喝酒。曾任鳥山明編輯的鳥嶋和彥先前受訪中則表示，連載當時鳥山明仍住在愛知縣，雙方每天都會打電話開會，不過仍能透過聲音掌握鳥山明的健康狀況。
日媒《Sponichi Annex》則指出，奪走鳥山明性命的「急性硬腦膜下血腫」，大部份都是因頭部外傷造成，例如交通事故、從高處摔落、激烈運動等外部猛烈力道打到頭部帶來傷害，接着就在覆蓋大腦的硬腦膜與大腦表層之間出現急性出血，大多原因為大腦表面的血管損傷，而且可能會引發腦挫傷（Brain contusion，腦組織受到損傷），死亡率高達6成，而且就算治好了也非常可能有後遺症。
認識更多鳥山明生平：（按圖了解）
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