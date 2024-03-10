戴安娜王妃胞弟出書爆料：英國名校女師伸魔爪　復遭校長殘忍痛毆

撰文：聯合早報
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英國已故戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的弟弟史賓莎伯爵（Earl Spencer）在回憶錄中透露，他幼時在寄宿學校上學時，曾遭到教職員性虐待。

英國廣播公司（BBC）星期天（3月10日）報道，史賓莎伯爵在《星期日郵報》上發表的回憶錄中稱，他於20世紀70年代在英國北安普敦郡（Northamptonshire）的梅德威爾霍爾學校（Maidwell Hall，暫譯）上學時，被一名有戀童癖的女教職員性虐待，稱案發時他才11歲。

現年59歲的史賓莎在新書《非常私立學校》（A Very Private School）中稱，一名有着 「貪婪戀童癖 」的女教職員晚上在宿舍床上誘導並虐待他和其他小男孩。

英國知名私立學校梅德威爾霍爾學校爆出性醜聞，有女教師被指向男生伸出魔爪，對象更是貴族子弟。它是一所面向4至13歲男孩和女孩的寄宿和走讀學校，位於北安普敦郡。（學校網站截圖）

資料顯示，史賓莎在八歲至13歲時曾在梅德威爾霍爾就讀。

史賓莎指出，這名女教職員現在要麼移居國外，或已去世。

除了指控女教職員性虐待，史賓莎還指控梅德威爾霍爾學校的時任校長波奇（John Porch）曾「殘忍的毆打他」，稱波奇「從暴力中獲得了性快感」。據了解，波奇已於2022年1月去世。

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史賓莎說，重溫幼時在梅德威爾霍爾學校的求學時光是一次「絕對地獄般的經歷」。

面對史賓莎的指控，梅德威爾霍爾學校表示「非常震驚」，稱已將性虐待指控提交給「地方當局指定官員」調查。

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梅德威爾校方還在一份聲明中說： 「令人遺憾的是，有時人們認為這些做法在當時是正常和可以接受的，但讀到這些做法的時候卻很難接受。自20世紀70年代以來，學校生活的幾乎每個方面都發生了重大變化，這些變化的核心是保護兒童和促進他們的福利。」

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