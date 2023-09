戴安娜生前錄音曝光：哈里出生時查理斯「失望」　戴妃母一句反擊

8月31日是英國已故王妃戴安娜(Diana, Princess of Wales)逝世26周年,據美媒9月1日報道,一部新紀錄片將公開戴安娜生前錄音,她談到在次子哈里王子(Prince Harry)出生時,查理斯因想生女兒而感「失望」,引來戴妃母親動氣反擊稱他應知道得到一個正常孩子已是多麼幸運。戴妃又形容她與查理斯的婚姻荒唐。



這些錄音由英國作家莫頓(Andrew Morton)公開,戴安娜90年代曾向他提供自己的錄音,他之後在1992年出版戴妃傳記《戴安娜:她的真實故事》(Diana: Her True Story)。新紀錄片Diana: The Rest of Her Story將公開部份錄音,紀錄片會在2024年推出。

綜合《每日郵報》、天空新聞(Sky News)2日報道,根據新曝光的錄音內容,戴安娜談到時任丈夫查理斯(即現在的英王查理斯三世)很少與她的母親基德(Frances Shand Kydd)說話,她稱原因是在1984年哈里王子剛出生後的受洗儀式上,查理斯向戴妃母親表示「我們很失望,我們想要一個女孩。」(We’re so disappointed, we wanted a girl.)

圖為1984年9月16日,查理斯和戴安娜帶同新生的哈里王子會見傳媒。(Getty Images)

據戴妃指,基德隨即憤怒地反擊道「你應該知道得到一個正常的孩子已是幸運」(You should realise you are lucky to have a child that’s normal.)

戴妃認為查理斯自那天起開始鎖起心房,「當有人頂嘴,他就會這樣做。」

在另一錄音,戴妃又形容自己的婚姻荒唐,她說道「我意思是整件事都很荒唐。」(I mean the whole thing was ridiculous.)

戴安娜也透露自己對繼母蕾恩(Raine Spencer)的厭惡,她談到「我很生氣,我說我非常討厭你(蕾恩)。如果你知道我們有多討厭你所做的事就好了,你毀了這家。你在花爸爸的錢。」

戴安娜又稱「我已說了我能說的一切。蕾恩說你不知道你母親讓你父親承受多少痛苦。然後我說痛苦,蕾恩?這是一個你甚至不知道如何理解的字詞。」

《每日郵報》指,戴安娜過去與兄弟姐妹常會把繼母蕾恩(Raine)稱為酸雨(Acid Rain),又常唱「蕾恩,蕾恩,走開啦!」(Raine, Raine, go away!)

