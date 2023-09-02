戴安娜生前錄音曝光：哈里出生時查理斯「失望」　戴妃母一句反擊

8月31日是英國已故王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）逝世26周年，據美媒9月1日報道，一部新紀錄片將公開戴安娜生前錄音，她談到在次子哈里王子（Prince Harry）出生時，查理斯因想生女兒而感「失望」，引來戴妃母親動氣反擊稱他應知道得到一個正常孩子已是多麼幸運。戴妃又形容她與查理斯的婚姻荒唐。



這些錄音由英國作家莫頓（Andrew Morton）公開，戴安娜90年代曾向他提供自己的錄音，他之後在1992年出版戴妃傳記《戴安娜：她的真實故事》（Diana: Her True Story）。新紀錄片Diana: The Rest of Her Story將公開部份錄音，紀錄片會在2024年推出。

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綜合《每日郵報》、天空新聞（Sky News）2日報道，根據新曝光的錄音內容，戴安娜談到時任丈夫查理斯（即現在的英王查理斯三世）很少與她的母親基德（Frances Shand Kydd）說話，她稱原因是在1984年哈里王子剛出生後的受洗儀式上，查理斯向戴妃母親表示「我們很失望，我們想要一個女孩。」（We’re so disappointed, we wanted a girl.）

圖為1984年9月16日，查理斯和戴安娜帶同新生的哈里王子會見傳媒。（Getty Images）

據戴妃指，基德隨即憤怒地反擊道「你應該知道得到一個正常的孩子已是幸運」（You should realise you are lucky to have a child that’s normal.）

戴妃認為查理斯自那天起開始鎖起心房，「當有人頂嘴，他就會這樣做。」

在另一錄音，戴妃又形容自己的婚姻荒唐，她說道「我意思是整件事都很荒唐。」（I mean the whole thing was ridiculous.）

戴安娜也透露自己對繼母蕾恩（Raine Spencer）的厭惡，她談到「我很生氣，我說我非常討厭你（蕾恩）。如果你知道我們有多討厭你所做的事就好了，你毀了這家。你在花爸爸的錢。」

戴安娜又稱「我已說了我能說的一切。蕾恩說你不知道你母親讓你父親承受多少痛苦。然後我說痛苦，蕾恩？這是一個你甚至不知道如何理解的字詞。」

《每日郵報》指，戴安娜過去與兄弟姐妹常會把繼母蕾恩（Raine）稱為酸雨（Acid Rain），又常唱「蕾恩，蕾恩，走開啦！」（Raine, Raine, go away!）

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