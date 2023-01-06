哈里王子自稱通過靈媒接觸戴妃　亡母談愛兒秘密　寄語好好過生活

接連爆出自己在王室中的過往後，哈里王子（Prince Harry，哈利王子）即將出版的回憶錄也掀起熱議。



儘管原訂下週才正式發行，但如今卻意外傳出，該本回憶錄在西班牙已經提前開始販售。

而儘管哈里對此感到惱火，但書中內容也已經傳開，其中更以哈里提到自己「透過通靈」聯繫上逝去母親戴妃（Princess Diana；戴安娜；黛妃）的故事最引人注目。

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1997年8月31日清晨，威爾斯王妃戴安娜不幸捲入巴黎一隧道內的車禍，最終因傷勢過重離世。

哈里也坦言當時年僅12歲的自己「承受了難以言喻的悲傷」，並為求心靈上的寄託，哈里透過一名自稱有通靈能力的女子聯繫上了母親，更透露在見到女子當下就感覺「有股能量圍繞着她」。

根據《鏡報（The Mirror）》正當哈里以為自己多想的時候，女子告訴哈里，已經逝去的戴妃現在就待在他旁邊，聞言哈里儘管感到難以置信，但隨着脖子一陣溫暖的感覺襲來、自己也控制不住的熱淚盈眶，同時女子也告訴哈里，戴妃知道哈里現在感到迷惘、也知道哈里現在正在尋求寄託。

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哈里也希望女子能替自己轉達對母親的思念，而女子則表示，戴妃透露，哈里正在「過着自己（戴妃）無法過的生活、也在過自己（戴妃）想要過的生活」。

而哈里也向女子表示，儘管他很想要相信她，但仍希望女子證明自己真的能與戴妃的靈魂溝通，而女子則表示，她從戴妃口中得知哈里曾經不小心打破女王的聖誕飾品，而這件事情哈里並未告訴過任何人。

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