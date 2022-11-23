搶卡米拉風頭？凱特穿白禮服配戴妃最愛冠冕　民眾直呼「王后」

英王查理斯三世（King Charles III）22日主持繼位後第一場國是訪問，接待南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）伉儷，王儲威爾斯親王威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）也一同接待，向來是媒體寵兒的凱特王妃於國宴時穿著英國設計師品牌Jenny Packham白色斗篷式禮服，肩膀處綴滿水晶珠繡，華麗且優雅，配上已故奶奶戴安娜王妃（Princess Diana）生前最愛的Lover's Knot冠冕與珍珠鑽石耳環，網友盛讚「美極了」，還有網友直接喊她Queen（王后）。



王室成員常藉着珠寶傳達深刻意涵，凱特王妃也不例外，國宴場合她通常選擇戴上英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）祖母瑪麗王后1914年委託珠寶商House of Garrard創作的Cambridge Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕，因為此款為戴安娜王妃生前最愛的設計。

卡米拉冠冕項鍊同為英女王生前珍藏 點擊放大瀏覽二人當時衣着：

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而剛繼位為王后的卡米拉，昨則首次戴着藍寶石與鑽石比利時冠冕，以及藍寶石鑽石項鍊，都是英女王伊利沙伯二世生前的珍藏。

而代表身分頭銜的珠寶，也隨着世代交替不斷傳承，昨上午凱特王妃參與歡迎南非總統的儀式中，第一次別上代表威爾斯王妃頭銜的羽毛胸針，徽章式設計呈現插着三支羽毛的王冠，最初的擁有者是1863年以丹麥公主身分嫁到英國王室的亞歷山德拉王后，她傳給兒媳瑪麗王后，再一路傳給戴安娜王妃。

她不幸車禍離世後轉由卡米拉收藏，卡米拉一直避開戴安娜王妃戴過的珠寶，唯獨這件象徵「王位繼承人妻子」的胸針，是兩人唯一都使用過的珠寶，現在已傳承給凱特王妃。

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