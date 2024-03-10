印度稱發現人口販運網絡誘年輕人到俄羅斯打仗　路透社：至少2死

印度3月7日表示發現一個主要人口販運網絡，指這網絡以就業機會引誘年輕人到俄羅斯，然後強迫他們參與跟烏克蘭的戰爭。



根據印度中央調查局（Central Bureau of Investigation）指，至今有約35名男子遭引誘到俄羅斯，此較印度外交部2月指有20名印度男子「困在」俄羅斯軍隊的數字為多。

路透社引述家屬指，有至少2名遭送到俄羅斯的印度男子在戰場前線死亡，又指親屬是被豐厚的工作機會引誘到俄羅斯，指是到俄軍當「幫手」（helper）。印度駐俄羅斯大使館證實其中一宗死亡事件。

23歲的印度年輕人Hemil Mangukiya於2023年12月前往俄羅斯，他向家人稱會到俄軍當「幫手」，但到達後接受3個月訓練，才知要去戰鬥，其家人在2024年2月23日從另一前往俄羅斯的同鄉口中接獲他的死訊。

印方稱這些販運網絡在印度多個邦經營，透過社交網絡、當地代理鎖定目標對象，其中一些男子還會收到獲得俄羅斯「可疑私立大學」入學機會的邀請，也會以提供「簽證延期折扣」吸引他們。

印度中央調查局指「遭販運的印度國民接受戰鬥任務訓練，在違背他們意願情況下，被安排在俄烏戰區的前線基地。」局方又稱一些受害者在戰區受重傷。