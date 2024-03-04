電單車女網紅和丈夫印度自遊行「遭7男輪姦」　兩人親述地獄經歷

英國《獨立報》報道，西班牙電單車女網紅南達（Nanda）和丈夫騎電單車在印度旅遊期，遭7名男子輪流性侵，印度警方已逮捕4名嫌犯，其餘3名尚未落網。



南達與丈夫2月1日於印度東部賈坎德邦（state of Jharkhand）杜姆卡縣（Dumka district）搭帳篷過夜時，遭7名男子輪流性侵。

這對夫婦經營了一個社群媒體Instagram帳號，記錄他們騎電單車在南亞旅遊經歷。

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他們分享了一段影片，詳述這段可怕的經歷。這對夫婦臉上明顯有受傷和瘀青。

影片中的男子下唇腫脹，用西班牙語說：「他們毆打我們，用刀架著我的脖子，說要殺了我。」

影片中的文字寫道：「一件不希望發生在任何人身上的事發生在我們身上。7名男子輪流性侵我。他們毆打我們並搶劫，儘管我們身上的東西不多，因為他們真正想要的是性侵我。我們現在和警察一起在醫院。這件事今晚在印度發生。」

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這對夫婦受害後在當晚11時攔到一輛警察巡邏車，並被警方帶往醫院。

杜姆卡員警克爾瓦爾表示，已確認所有嫌犯身份，其中4名被捕嫌犯承認性侵女子。警方也說，醫療檢查證實女子遭到性侵，這對夫婦在當地一間醫院接受治療。

歐洲新聞網報道，西班牙駐印度大使館正與當地政府聯絡，並已派一名代表前往。

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這段影片也在網路上瘋傳，許多人表示憤怒。一名用戶說，「這是件可恥且令人震驚的事」，也是個「噩夢」。寶萊塢女星莉查查達（Richa Chadha）也表示：「可恥！印度人對待外國人的方式就像對待自己國家的女人。我為我們腐朽的社會感到羞恥！」

印度重機愛好團體「印度超級重機」（Superbikes inIndia）則聲明說，絕大多數印度人心地善良，且歡迎外國人來訪，很難過看到這起事件重創印度形象。