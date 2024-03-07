印度網紅駕駛拖拉機表演特技遇意外 慘變死亡直播｜有片慎入
撰文：TVBS新聞網
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印度22歲男子德斯瓦爾（Nishu Deshwal），是當地一名專攻科技領域，且YouTube頻道擁有超過155萬名粉絲的網紅。
不過，德斯瓦爾日前開直播、表演如何駕駛拖拉機施展特技，豈料當他做出「後輪平衡」（wheelie）特技動作時，拖拉機前方疑似折斷，當場將他夾死。
拖拉機突折斷 德斯瓦爾屍首當場分離 萬人觀看「死亡直播」（點圖放大瀏覽，慎入）：
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根據《太陽報》等多家外媒報道，德斯瓦爾在2月28日開直播時，正在向廣大粉絲們施展他最擅長的拖拉機特技。
然而，當他做出「後輪平衡」動作，讓機身與地面呈現垂直90度時，不料機身前方疑似突然折斷，當場重壓在他身上。
從德斯瓦爾友人拍攝的影片可以發現，拖拉機機身在折斷後，瞬間將他夾在中間，且因為拖拉機重量極重，故德斯瓦爾的屍首當場分離、傷重不治。
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更令人感到驚悚的是，當時有上萬人在觀看直播。
報導指出，德斯瓦爾是在3年前開始經營社群媒體，專攻科技領域的他，其Instagram擁有超過130萬名粉絲，且YouTube頻道訂閱數也突破155萬大關。
另外，他與妻子在大約一年半前結婚、育有一個6個月大的兒子。悲劇發生後，廣大粉絲們也紛紛留言以示哀悼。
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