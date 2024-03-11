中國駐澳洲大使：或永不處決楊恆均

中國駐澳洲大使肖千說，如果澳洲華裔作家楊恆均接下來不再犯罪，他可能永遠都不會被處決。



據路透社報道，肖千星期一（3月11日）在澳洲金融評論商業峰會（Australian Financial Review Business Summit）上說，北京法院以間諜罪對楊恆均判處死緩，不意味着他將立即被處決。

肖千說，如果楊恆均按規服刑，並不再犯罪，「理論上來說，他將有機會不被處決」。這是中國官員首次公開表明，楊恆均或將不被處決。

肖千也淡化外界對楊恆均健康的擔憂，稱雖然情況「不盡完美」，但也沒有他家人形容得那麼嚴重。

圖為中國駐澳洲大使肖千。（中國駐澳洲大使館網站）

原籍中國的楊恆均本名楊軍。中國網上消息稱，他曾在中國外交部任職，後來辭職進入商界，2000年入籍澳洲。楊恆均2019年1月從美國乘飛機前往廣州後，被中國當局以涉嫌間諜罪逮捕並拘留。

北京市檢察院2020年10月以楊恆均涉間諜罪向法院提起公訴，案件於2021年5月在北京審理。北京法院今年2月以涉嫌犯下間諜罪對楊恆均判處死緩。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）警告，中國政府對澳籍華裔作家楊恆均的死緩判決將阻礙澳中關係改善，並加劇澳公眾對北京的不信任。

楊恆均的家人說，楊恆均選擇放棄對死緩判決提出上訴，以便不延誤治療他的腎囊腫疾病。楊恆均目前仍身處獄中，此案細節未正式公開。

在中國，死緩是對罪行足夠死刑者，在判處死刑的同時給予兩年的緩期；與一般緩刑不同，死緩的緩刑期內，犯人仍需收押監禁。期間，受刑人如果沒有故意犯罪， 即減為無期徒刑。