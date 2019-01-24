華裔澳籍作家被中國拘留　代表律師莫少平：楊恆均被控涉間諜活動

華裔澳籍作家兼異見人士楊恆均上周五（18日）從紐約飛往中國，但後來音訊全無。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）周四（24日）證實，楊恒均在飛抵廣洲機場後不久，就被中國當局拘留，但強調無證據顯示事件與華為「太子女」孟晚舟在加拿大被拘留有關。 路透社同日引述楊恆均代表律師、中國著名維權律師莫少平指，楊恆均被控涉嫌從事間諜活動。

佩恩周四（24日）表示，澳洲駐華大使館周三（23日）接獲中國通知楊恒均被拘留，當局正尋求中方進一步交代楊恆均被拘押原因，並尋求盡快安排領事探望。佩恩在聲明中強調，會繼續與中方交涉，確保事件得到透明和公平處理。

楊恆均此次被抓捕正值中加華為風波，外界擔心楊恆均失蹤的原因，可能與華為「太子女」孟晚舟在加拿大被拘留的事件有關，認為是中國在拘留兩名加拿大公民後的進一步「擴大範圍」的做法，「給澳洲及加拿大政府施加壓力」。佩恩對此表示，無證據顯示事件與華為風波有關。

澳洲國防工業部長派恩（Christopher Pyne）同日訪問中國，他在北京接受傳媒訪問時透露，相信楊恒均被關押在北京，但認為他不是被拘留在監獄內。外界預料派恩會與中方商討澳洲禁止華為參與該國5G電訊網絡問題。

楊恆均上周五（18日）從紐約飛往廣州，但在周六（19日）抵達廣州機場後，未能按計劃與妻子和女兒轉機往上海。《悉尼晨鋒報》引述消息人士指出，楊恆均在排隊時突然被國安人員拘捕。自上周五以來，楊恆均的個人社交媒體帳戶包括微博、微信、Twitter等均沒有更新。

楊恆均出生在中國，曾在中國外交部任職，2000年入籍澳洲。他著有致命系列三部曲，包括《致命弱點》、《致命武器》和《致命追殺》。他亦是一位時事評論家，經常撰寫散文和時評。

（綜合報道）