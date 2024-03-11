英媒：北約外交官稱特朗普倘再當選　要為美國「退谷」作準備

當地時間3月9日，英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）援引多名北約（NATO）成員國外交官的說法報道稱，如果美國前總統特朗普（Donald Trump）在今年11月的大選中再次當選總統，北約可能面臨美國退出該軍事聯盟的嚴重風險。他們警告稱，歐洲的北約國家應當制定一些戰略來應對這種可能發生的情況，並重新考慮北約的防務能力。



據報道，一位歐洲外交官告訴《每日電訊報》，美國退出北約的可能性「令人擔憂」。「沒人知道他（特朗普）接下來會做什麼。」

「準備工作需要到位。」另一名歐洲外交官則表示，北約其他國家應該為特朗普讓美國退出北約或削弱美國對北約的承諾「早做計劃」。

還有一名官員認為，北約「過於依賴」美國，歐洲國家有必要就對沖美國退出北約的這種風險進行討論，應該在這種風險中檢查自己的「防務計劃」是否足夠。

美國政治新聞網站《政治後》歐洲版1月10日曾報道稱，歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）透露，他在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇2020年年會時，曾聽到時任美國總統特朗普在私下表示，如果歐盟受到軍事攻擊，美國將「永遠不會」來援助歐盟。特朗普甚至還說，「北約已經死了」。

圖為歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）2024年3月5日在比利時布魯塞爾出席新聞發布會。（Reuters）

「這是一個巨大的警鐘，他可能會捲土重來。」布雷頓在談到特朗普時稱：「所以現在我們比以往任何時候都更清楚，當然是要靠自己。我們幾乎所有人（歐盟國家）都是北約成員國，當然我們有盟友，但我們沒有其他選擇，只能大幅增加這一支柱，以便為發生的任何事情做好準備。」

在已經退出歐盟的英國，前英國駐美國大使達羅克（Kim Darroch）此前也表達了類似的擔憂。他2月在為《展望》雜誌（Prospect，暫譯）撰寫的一篇文章中說：「如果我是歐洲各國總理辦公室的一名官員，我會委託政府的專家開始做一些應急思考，以防萬一，考慮沒有美國的北約會是什麼樣子和如何運作的。」

今日俄羅斯（RT）報道稱，幾名前美國政府高級官員早些時候也聲稱，特朗普重返白宮後，可能會讓美國退出北約。美國前國防部長埃斯珀（Mark Esper）2023年12月就曾作出這樣的預測，認為特朗普可能會將美軍撤出北約國家，此舉可能導致「北約崩潰」。今年2月，特朗普的前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）同樣發表了類似的看法，「特朗普試圖退出，北約將處於真正的危險之中」。

不過報道稱，特朗普本人近期倒是沒有就「美國退出北約」發表過任何言論。恰恰相反，他今年2月曾表示，他勝選後不會「保護」那些國防支出低於2%門檻的北約成員國。

當地時間2月10日，特朗普在南卡羅來納州的一場競選集會上被問及——如果俄羅斯發動襲擊，他是否會快速向這一國家（被襲國家）提供援助？特朗普回答說，如果這個國家沒有在國防上投入足夠的資金，「會鼓勵（俄羅斯）對其為所欲為」。RT指出，對此言論，俄羅斯方面則否認有襲擊北約成員國的計劃。

圖為美國共和黨總統參選人、美國前總統特朗普2024年3月9日出席在喬治亞州羅馬（Rome）Forum River Center舉行的競選集會並發言。（Reuters）

當地時間3月5日，2024年美國總統大選迎來「超級星期二」。共和黨初選中，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普贏下14個州進一步擴大黨內競選領先優勢，而特朗普在黨內的唯一競爭對手黑利（Nikki Haley）僅拿下1個州，隨後宣布退選。

民主黨初選中，美國現任總統拜登（Joe Biden）贏下15個州，僅輸掉美屬薩摩亞這一處海外領地。

今年美國大選投票日為11月5日，初選是美國總統選舉的第一階段，有直接投票和黨團會議兩種形式。初選結束後，兩黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。

英媒稱，隨着黑利的退選以及「超級星期二」之後的局勢漸趨明朗，特朗普和拜登之間長達8個月的「二次對決」已經拉開了帷幕，預計這場競選將勢均力敵，充滿敵意，過程異常漫長。

根據民調機構Real Clear Politics最新的全國民意數據顯示，特朗普以微弱優勢領先拜登2個百分點，並在黨內競爭中獲勝，這比他在2016年首次參加總統大選時要早得多。

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