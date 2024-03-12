黑幫作亂迫下台　加勒比共同體：海地總理已辭職

加勒比共同體主席3月11日證實，海地總理亨利（Ariel Henry）當天已辭職。英國廣播公司（BBC）亦有類似報道。隨着亨利下台，外界關注由黑幫聯盟首領切里齊耶（Jimmy Chérizier）號召推翻亨利的動亂能否迅速平息。



切里齊耶3月1日在記者會上警告，將繼續發動攻擊，將亨利拉下台。

他曾當過警察，後來成為黑幫頭目。他2022年帶領黑幫封鎖海地最大的石油碼頭，目前他受到聯合國和美國的制裁。

多個黑幫組織在首都太子港（Port-au-Prince）大肆作亂，連日攻擊機場、監獄、警察局等公共設施。另有報道說，黑幫分子攜武器試圖攻佔首都主要的貨櫃碼頭。2月29日至少4名警察遭殺害，數十人受傷，黑幫恫言襲擊更多警察局。

該國最大、關有近4000名囚犯的監獄2日受襲，囚犯大舉逃獄，剩下不到100人。2日晚上，持械分子襲擊該國最大的監獄，看守人員求救。

武裝幫派組織近年來在海地攻城掠地，極端暴力攻擊頻發，導致海地經濟與公共衛生系統支離破碎。各幫派這回打着「共生」的旗號，聯手發動新一輪攻擊。

亨利上週前往非洲國家肯尼亞，與對方簽署安全協議。這項協議有望推翻肯尼亞法院的裁決，准許肯尼亞派遣1000名警員帶領聯合國多國部隊，到海地鎮壓黑幫。然而亨利因為動亂持續無法回國，最終上述協議未成事之前，亨利便懾於壓力下台。