歐盟首發救援物資船走海上通道　聯合國運糧車有新陸路通抵加沙北

聯合國星期二（3月12日）通過以色列的一條新陸路通道，時隔三週再次向加沙地帶北部運送糧食。



國際社會不斷加大施壓以色列開放更多人道救援通道，以便向飢餓的加沙平民運送糧食。

聯合國巴勒斯坦被佔領土人道主義協調員麥戈德里克（Jamie McGoldrick，暫譯）告訴路透社，世界糧食計劃署車隊使用了以色列的軍用通道，沿着加沙邊境隔離圍欄的一條道路到達加沙北部。

世界糧食計劃署發言人莫格拉比 （Shaza Moghraby，暫譯）說，足夠供應給2萬5000人的糧食於星期二凌晨運抵加沙城，「這證明通過陸路運輸糧食是辦得到的」。

這是糧食計劃署在2月20日之後，首次向加沙北部運糧。

另一方面，赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）星期二宣布，第一艘通過歐盟海上通道項目向加沙運送援助物資的貨船從塞浦路斯啟航。

裝載着大約150噸食品、水和藥品的駁船，當天上午駛離塞浦路斯拉納卡港，預計將於兩天後抵達加沙地帶。

莫格拉比說：「我們希望擴大運輸規模，我們需要定期、持續地向加沙平民尤其是加沙北部處於饑荒邊緣的人們，提供救援物資。」 她也提到：「我們需要更多可以直達北部的入口點。」

這張由以色列軍方2024年3月12日發布的照片中，載有世界糧食組織（WFP）人道救援物資的貨車停在加沙地帶北部的位置。（Israeli Army Handout/Handout via REUTERS）

另據法媒報道，一名外交消息人士說，摩洛哥已通過以色列特拉維夫附近的本古里安機場（Ben Gurion Airport），向加沙空運40噸人道物資，這是爭取多方面開拓加沙援助路線的最新舉措。

聯合國此前警告，加沙地帶至少有57萬6000人處於饑荒邊緣，這約佔加沙地帶總人口的四分之一。

這張由以色列軍方2024年3月12日發布的照片中，載有世界糧食組織（WFP）人道救援物資的貨車在加沙地帶北部一處行駛。（Israeli Army Handout/Handout via REUTERS）

本文獲《聯合早報》授權轉載

