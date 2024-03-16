曾被壓頭嘴對嘴舌吻「掀起衣服檢查發育」藝人嫩妻揭童年悲慘經歷

阿沁小14歲嫩妻花花（李汶靜）爆出持毒，14日經檢方複訊後，諭令無保請回，她90度鞠躬向大眾道歉。花花個頭瘦小，外型甜美的她時常在社群上分享生活，去年她因厭食症，一度瘦到體重僅剩29公斤，過去也曾發文談及童年陰影，曾被跟媽媽交往的叔叔掀衣服檢查發育，還曾被壓頭舌吻，「所有和叔叔的回憶，把他當作父親的日子、感情，全部都成了陰影。」



F.I.R飛兒樂團結他手阿沁2014年和花花結婚，婚後甜蜜，花花擅於經營自媒體，阿沁也力挺老婆。花花多年錢曾在社群上發長文，談到自己的陰影，坦言想起來還是不自覺會顫抖。

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在花花小學四年級時有天媽媽帶妹妹外出，家裡只有她跟姊姊及視如「父親」的叔叔，叔叔把她叫到客廳送她禮物，並向她索吻，「他親了上來，嘴對嘴。雖然我嚇到了，但我沒把叔叔想得太壞，或許是一種⋯愛的表現？在我思考及伸出手想輕輕推開叔叔的同時，他的手搶先一步按住我的頭，接著我感覺到他伸出舌頭，噁心。害怕。恐懼。瞬間向我襲來。我死命閉著嘴唇和眼睛，但依然感覺到他用力的舌頭與手掌，像是過了一世紀那麼久。」叔叔更交代花花：「不能跟別人說喔！」讓她非常恐懼。

發生這件事發生後，花花常常會想起在這之前，叔叔偶爾會掀開她的衣服，輕鬆的說：「還沒發育呀～」因年紀小，花花當時沒有警覺，「他輕鬆自然的態度，讓我以為他是在關心我的生長發育，就像家長關心孩子長高長胖那種。偶爾他也會對我說：『三姐妹裡我最喜歡妳。』」這些年都忘不了那段陰影。

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