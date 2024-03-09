捷運男捉實男乘客手「摸自己下體」抹不明液體　性騷擾過程全曝光

王姓男子在捷運大安站搭乘手扶梯時，見一名路人從左邊通過，他假裝問對方時間，卻抓住路人的右手，路人嚇得趕緊離去。王見這名路人走進文湖線車廂，他再度上前「問時間」，還強抓對方的雙手往自己的胯下拉拽，路人不甘遭猥褻而報警。台北地方法院依強制猥褻罪判王8月徒刑，台灣高等法院今減為3月徒刑，得易科罰金。



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王姓男子罹患思覺失調症，領有身心障礙手冊。高院指出，合議庭審理後，依刑法第19條第2項行為時因精神障礙或其他心智缺陷，「致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低」規定減刑。

2020年10月1日傍晚，王在捷運大安站的手扶梯、文湖線車廂內接連猥褻同一名路人，路人的手因此觸碰到王的下體。

被害的路人表示，他原先路過王的身邊，王突然握他的手，他轉頭看王，王說「要看時間」，他覺得很奇怪便抽手，並到廁所洗手。搭車時，王又朝向他走來，大力地拉他的手往生殖器拽，他斥「你在幹什麼？剛才在手扶梯你就已經這樣子，你還來一次？」王邊笑邊伸手要摀住他嘴巴。

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被害人按對講機向捷運人員通報遭性騷擾，警詢時還說「王有塗抹不明液體在我手臂上」。

王坦承有抓路人的手，但否認強制猥褻，辯稱只是想看對方手機的時間才去拉手。王聲稱自己生病，精神狀態急躁才會如此，也不記得有對方的手碰自己下體。至於遭控在被害人手上塗東西，王解釋自己有手汗症，當時可能有汗液。

北院審理發現，王當天有戴手表、手機，根本不需要問路人時間，可見他是有意猥褻，雖然他有思覺失調症，但案發時的辨識、控制能力與常人無異。北院批王為了私慾而強制猥褻，漠視他人身體、性自主權，判他8月徒刑。

案經上訴，高院撤銷一審刑的部分，改認定他犯案時受精神障礙或心智缺陷影響，因此減為3月得易科罰金之刑。

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