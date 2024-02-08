黃子佼消失8個月首度向受害者「公開指名道歉」對外界仲有一請求

藝人黃子佼去（2023）年捲入「MeToo」性騷事件後，從螢光幕前消失多月，昨（7）日在Facebook Page發文，向當初揭發他的受害者Zofia道歉，「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對受害人所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉」。



旅法網紅Zofia去年6月在Facebook Page「和我一起．走在法國的365天」痛揭，17歲、20歲遭黃子佼強吻、拍裸照，該指控引發喧然大波，黃子佼演藝事業全面停擺，神隱將近8個月的時間，昨晚8時，黃子佼突然在臉書上發文，向當初出面爆料的Zofia小姐公開致歉。

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黃子佼於臉書寫到：「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。」他也在文末備註表示，本道歉文內容與發布時間，乃經由雙方透過代理人協議，並經雙方律師確認後發布。而在貼文曝光後不少網友湧進留言區為他加油，也有不少粉絲喊話期待他復出。

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對於黃子佼公開發文道歉，經紀人回覆：「感謝各位關切，此臉書聲明，如該內文提及內容與發布時間，乃經由雙方透過代理人協議，並經雙方律師確認。黃先生本人及經紀公司，至此皆不宜、不需補充其他細節，請各位原文照刊即可，並多多體諒」。

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