《魷魚遊戲》1號爺爺吳永洙「性騷擾有罪」被判有期徒刑8個月

南韓資深演員吳永洙在《魷魚遊戲》中飾演「001」參賽者爺爺，劇集風靡全球，他的知名度跟著暴漲，怎料，正值戲約滿滿之際，他被爆出嫌性騷擾，2017年9月涉嫌對一位劇團女性成員A伸出魔爪，他堅稱為了幫對方指路才牽手，判決於15日出爐，法官判他有期徒刑8個月、緩刑兩年，但他對媒體表示「會抗訴」。



吳永洙涉嫌性騷擾，他的演藝生涯重創，所有工作喊停，15日審判開庭，法官認為，根據受害者的日記所描述，她在事發後接受商談，商談內容與事件部份吻合，認為她確實經歷騷擾一事，否則無法做出呈訴，不過，念在吳永洙是初犯，因此最後處以有期徒刑8個月、緩刑兩年，並接受40小時性暴力課程講座。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

面對大批媒體的詢問，吳永洙步出法庭後不發一語，唯獨記者問他「你會抗訴嗎」，他才答了一字「會」，接著便離開現場。

吳永洙涉嫌性騷擾一案，他被一名女子指控在2017年對她有不恰當的身體接觸，當時經過調查後，在警方部分判斷不需移送法辦，案件告一段落，但女方不滿結果、向法院陳情，直到2023年才上訴成功，檢方重新調查後，他以涉嫌性騷擾罪不拘留起訴，全案將交由法院判決。

【相關圖輯】10部2024年必睇韓劇續集 魷魚遊戲2、殭屍校園2、Sweet Home 3（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 32

對此，他透過媒體堅決否認犯案，「那是對方單方面的主張」，表示當時兩個人在湖邊附近繞，為了告訴女方正確的路，才會牽了對方的手。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】