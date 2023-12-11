台灣啦啦隊女神曾陷MeToo　搭高鐵疑似再被性騷擾：靠到我的背上

台灣啦啦隊女神短今（胡馨儀），為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters一員，因天使臉孔與173厘米的身高反差走紅，還被封為「啦啦隊小巨人」，搞怪個性也深受球迷喜愛。沒想到，短今日前搭高鐵時竟在月台發生騷擾事件，等車過程突然被緊貼，頓時把她嚇壞。



短今8日透過IG Story公開事件經過，地點位於台北高鐵站，因提前抵達約40分鐘，唯有先坐在一旁的雙面椅子等待。未料，短今意外發現身後突然出現一名年約30幾歲的陌生男乘客，還慢慢的靠上她的背，疑似趁機吃豆腐，讓她感到很不舒服，無奈哭訴：「他是不是以為這張椅子有靠背？」

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事實上，短今也曾在今（2023）年6月間陷入MeToo風波，親自揭發曾在大學時期表演課結束後，被台灣資深藝人許傑輝以試鏡女主角為由，要求她進入小房間換上馬甲，而當時也只有兩人在場。最離譜的是，許傑輝接著伸手觸碰其胸部，表演結束後還要求傳性感自拍，最後才知道一切都只是騙局。

短今在高鐵月台被人緊貼。（IG＠sammie_923）

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