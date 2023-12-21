韓美女網紅Kelly獨遊印度　鏡頭前慘遭陌生男「摟肩搓揉」性騷擾

韓國YouTuber凱莉（Kelly），因甜美外表以及活潑個性深受粉絲喜愛，頻道訂閱人數超過17.8萬，主要分享前往世界各地旅遊的體驗。



然而，凱莉日前飛往印度時，卻被當地男子公然性騷擾，突如其來的親密接觸讓她嚇壞，當場直呼：「走吧，我們快逃！」

事後性騷男已被捕 點圖放大看看案發情形及更多Kelly的照片：

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熱愛旅遊的凱莉，曾到訪菲律賓、越南以及馬來西亞等地，11月時更獨自去印度玩，目前已更新8部相關影片。

未料在馬哈拉什特拉邦浦納（Pune）街頭的其中一幕，卻當場嚇壞。

畫面中能夠看見，凱莉在一家攤販前與當地人交談，過程中一名男子突然靠近，不僅強行摟肩、搓揉，還緊貼凱莉的頭部，對著鏡頭大笑。

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因凱莉一手拿著相機、另一手拿著椰子水，面對男子的親密舉動，唯有慌張走開，最後尷尬向眾人道別。

待稍微走遠後，凱莉無奈直言，「我必須先逃走」、「不知道為什麼，他們真的很喜歡擁抱」、「走吧，我們快逃」。

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影片一出，隨即引來關注和熱議，不少網友替凱莉捏一把冷汗，還有當地人向她致歉，提醒她千萬不要跟當地人過於親密，遇到不舒服情況也應大聲求助，否則對方將得寸進尺。

另據當地媒體報導，警方19日已逮捕該名男子，以襲擊婦女且意圖騷擾、在公共場合以行為或言語猥褻等罪名，展開調查。

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