性感護士狂貼三點式辣照變網紅　遭粉絲性騷擾　一句令對方秒道歉

正妹護士Judy時常在IG分享性感出遊美照，目前共有1萬粉絲追蹤。



不料，她近日竟收到遭男粉絲騷擾訊息，而Judy也不是省油的燈，立刻回訊反擊，嚇得對方直接認錯。

常分享較清涼泳裝照吸引過萬人追蹤 點圖放大看看Judy的照片：

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Judy早前在IG限時動態PO出出遊照，卻引來一名男粉絲私訊，內容竟寫「硬了」，接著又問：「請問是甚麼罩杯？這是我看做最美的巨乳。」

從對話中也可看到，這並非該男子第一次性騷擾，過去也曾回應過她的限動相片說「害我勃起」。

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對此，Judy則回覆，「再繼續用不當的言語騷擾的話，我會報案，請自重」。

結果，該男子馬上道歉回說，「好的，抱歉」。

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