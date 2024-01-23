超勵志！童年因性騷擾患暴食症致肥　3年前遇上他終變人生大贏家

美國俄亥俄州（Ohio）的一名女子桑迪帕（Sandeepa Rathnayak），由童年時期曾遭受到性騷擾，對她造成長期的創傷，因而罹患抑鬱症，並開始暴飲暴食，她的體重也一度飆高到115公斤。



幸好遇到健身教練開始協助調適身體，在3年內成功減重至60公斤，並贏得健美小姐冠軍獎牌，最後還與健身教練成為情侶關係。

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根據《abc NEWS》報導，桑迪帕在年僅9歲時遭受到性騷擾，這個創傷也對她造成長期的影響，導致罹患抑鬱症，開始暴飲暴食。

她表示：「由於這件事情，在孩童青少年時期，食物成為我的一種情感慰藉。」

由於過度依賴食物，導致她的體重飆升，造成平日生活必須與抑鬱症、體重、氣喘長期奮戰。

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桑迪帕告訴《早安美國》節目，在2020年她體重達到高峰253磅（約115公斤），幸好當時遇到健身教練，他幫助桑迪帕打開改變生活習慣的視野，制定飲食控制、運動、冥想和呼吸練習。

經過不懈的努力，3年後桑迪帕成功瘦身到133磅（約60公斤），共減掉55公斤。

桑迪帕表示，堅持健身和進行飲食後控制後，她的生活發生巨大的改變，不僅能有效對抗長期以來的抑鬱症，甚至去年10月時，參加健美比賽獲得冠軍殊榮。

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並且和健身教練發展成戀人關係，對此桑迪帕說：「我認為他是我的靈魂伴侶，就像我真正找到了愛情一樣，但其中的關鍵還是需要先學會愛自己。」

並且她也鼓勵民眾：「只要找對到正確引領你的人，和有執照的健身教練一起努力，也可以成功改變。」

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