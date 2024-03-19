成龍69歲白髮照被網民批評好老　洪金寶發長文反擊：有誰不老呢？

72歲動作明星洪金寶頻傳身體出問題，但先前與妻子高麗虹一同出席盛會，一改先前坐輪椅的憔悴模樣，雖拄著拐杖，但看起來狀態非常好，而他與成龍是師兄弟，是「香港七小福」戲班成員，成龍也在節目上說他最佩服的人就是洪金寶，最近網路狂傳多張成龍頭髮發白的照片，模樣蒼老引起熱議，與成龍交好的洪金寶也在出席活動時嗆聲酸民。



【相關圖輯】成龍四川出席活動白鬚公造型震撼網民：斷崖式衰老（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

洪金寶提到此事直言：「有人說洪金寶老了，比如這幾天講得最厲害的，『哎呀成龍老了』，有誰不老呢？個個都會老，成龍老了他健康、開心就好，為什麼要講得這麼難聽呢？」更巧妙開酸：「我覺得講這些得那個人呢，他就不會老的，因為他沒機會老」。

然則，成龍最近看起來較為衰老，原因是因為在武漢市趕拍與彭昱暢、張佳寧主演的新電影《陌生家庭》，也是為了角色刻意變憔悴，他在片中飾演患有阿茲海默症的老人，才會刻意將頭髮全數染白。

【相關圖輯】成龍訴說與鄧麗君3年情 相知相惜卻有緣無份 最後因一事分開（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

男子在IU演唱會狂吼「竟是金秀賢本尊」！驚人大嗓門喊到破音被無視 470萬人朝聖笑裂

大S家保姆曬影片豪宅內部疑曝光 網酸：連保姆都要蹭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】