李玟設靈｜劉德華莫文蔚成龍等藝人錄製影片致哀　鄧紫棋喊到眼腫

李玟（CoCo）本月初在家因不敵心病折磨選擇輕生，經過搶救3天後仍撒手人寰，於5日逝世，享年48歲，消息引來外界震驚又不捨，今（31日）是她的告別式，在香港殯儀館舉行，開場播放眾星為她錄製的哀悼影片，當中包括劉德華、莫文蔚、成龍、李安、陳奐仁、杜德偉、李克勤、梁靜茹、林宥嘉、Selina任家萱、吳青峰、陶喆、王心凌、江美琪等。蔡依林在影片中回憶第一次遇到李玟是在飛機上，前輩超級親切熱情：「她的那種敬業跟溫暖，感覺很溫馨細心。」



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而鄧紫棋更哽咽說道：「李玟非常sweet、nice的前輩，好幸運能夠認識她，可以在她生命中某幾年的交集，可以和她一起在舞台表演，在舞台下表演，希望她可以在天堂永遠沒有痛苦，是真的愛和平安，很想念她，好愛她，我想妳。」

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成龍則哀戚說：「今天是我們跟Coco告別的日子，怎麼都想不到有這麼一天要講出這些話，心裡真是非常難過，對於全世界喜歡她的歌迷來說，她天生就是明星，她的歌曲舞蹈陪伴很多人青春，建立很多人人生故事，她也是第一位登上奧斯卡的歌手，對於我們朋友來說，她是熱心關懷善良的好人，真的好人，相信很多人跟我一樣的心情，我永遠懷念妳自在唱歌，我相信妳一直會是其中閃亮的一顆星，一路好走。」

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李安則說：「想到她就會想到奧斯卡頒獎典禮前對我說，她是第一個亞洲人上這個舞台，她一定要拼命地唱，在我心目中這麼陽光向上的人，走得那麼早，真的很可惜，妳好好休息。」林俊傑則說：「謝謝妳一直成為閃耀的星，妳永遠充滿能量，但我們都忘了妳也經歷挑戰，我希望生活對妳更加溫柔，希望有機會再跟妳出去玩，創作更多音樂，安息吧。」

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