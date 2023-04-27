楊紫瓊被成龍踢爆昔日秘聞「懶理大哥苦勸」因這件事被迫短暫息影
撰文：TVBS新聞網
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成龍、奧斯卡影后楊紫瓊皆是名聲遠播的武打巨星，兩人有一陣子一同習武，而後，楊紫瓊也仰仗武術享譽國際影壇，更成為目前荷李活的大勢女星，有趣的是，武功深厚的楊紫瓊，也曾有見不得人的事。據成龍自傳書《我是成龍》所述，楊紫瓊曾因滑雪意外摔斷腳筋，當時她為不讓外界發現這件事，故意神隱一年休養。
據《我是成龍》提到，已有高人氣的成龍、洪金寶兩人，早年曾逼著楊紫瓊和張曼玉學武，當時4人每日鍛鍊9小時，成龍表示，由於楊紫瓊先前有芭蕾舞的底子，所以習武上頗有天分，接著更讚譽在兩人共演的《警察故事3：超級警察》，楊紫瓊是他首次遇過「能打」的女星，幹勁十足。而後，楊紫瓊憑真實女力「打響國際」，他也為此驕傲。
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有趣的是，成龍隨即在書中爆料對方的丟臉事，談論到楊紫瓊喜愛各種運動，有次楊紫瓊找自己出國滑雪，不過他深信滑雪是最容易受傷的運動，當下就拒絕了對方的邀約，也試圖勸退楊紫瓊別去滑雪，希望對方能聽下建議，不過，身為女強人的楊紫瓊當然不以為意，之後還是跑去滑雪。
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想不到，成龍日後約她吃飯，竟看到她柱著兩個拐杖赴約，成龍一看隨即說道：「妳看，多冤枉啊。」楊紫瓊則一臉苦惱回：「大哥，你說得對……」接著，成龍在書中爆料，楊紫瓊當時因斷腳筋被迫休養一年，為不讓外界嘲笑「武打明星滑雪摔傷」，楊紫瓊也就躲藏起來，不讓傳媒大造文章。
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