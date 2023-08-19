成龍聲演《忍者龜》有感而發　憶成家班子弟：想把最好的都給他們

【忍者龜變異危機】成龍先前為電影《忍者龜：變異危機》（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）配音，也曾透露配音感想，直言想起成家班子弟，如同角色一樣，必須嚴格又擔心「成為束縛」，深刻體會為師教導的複雜心情。



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成龍2023年馬不停蹄忙拍片，年初與唐季禮導演第10度合作新片《傳說》，在新彊從1月拍到7月，即使期間遇上農曆年，也是大年初三就開鏡；緊接著又進組拍攝另一部動作喜劇《P計畫》，幾乎完全沒有休假，接下來他似乎也不得閒，若荷李活的罷工告一段落，他就得飛往美國履行新片的拍攝計畫。

成龍先前為《忍者龜：變異危機》配音，在美國上映後獲得高讚譽，工作人員轉述他談及參與此片的感想，透露他回憶當初接下邀約，是因為原先就知道《忍者龜》的動畫系列，合作則是機緣巧合，並表示一直很喜歡卡通和動畫片，也有親自參與製作的動畫片作品，直言：「在我心中，動畫裡的角色可以永遠年輕、永遠充滿活力，可以帶觀眾暢遊各種有趣的冒險。」

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成龍坦言在《忍者龜》裡中最喜歡「史林特師父」，且這讓他聯想到與成家班的緊密關係，並透露該角色與本人有些相似，比如對待成家班，他就像嚴格的師父，必須教導、帶領完成動作電影裡的工作，但又怕扼殺他們的創造力，直呼：「愛自己的徒弟們，想把所有能擁有的最好的東西都給他們，可是有時候很多的愛，可能又成了對他們的束縛。」

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