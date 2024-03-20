大S懷孕時「兩姊妹遭汪小菲推倒」小S以17字心痛發聲：辛苦我姊了

大S（徐熙媛）發聲明還原當年前奶奶張蘭誣指黑人陳建州打汪小菲的真相，其實是因為汪小菲酒後推倒妹妹小S（徐熙娣），大著肚子的大S出手阻止，也被汪小菲推倒在地，汪小菲還抄起哈利波特精裝版砸向她，黑人看不下去才出手阻止，根本沒有毆打汪小菲這回事，剛小S也透過經紀人發聲，「謝謝大家的關心，這幾年真的辛苦我姊了」，言語間不難看出對姊姊的心疼。



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