S媽淚揭汪小菲3大罪狀　尚欠大S上億台幣　共同戶口8千萬亦被領走

大S（徐熙媛）和汪小菲2021年底離婚至今，雙方戰火仍未停歇，連S媽都被捲入其中，S媽日前接受「鏡週刊」專訪，自己目前還是S Hotel的保證人，意即若汪小菲繳不出S Hotel的房租，S媽必須負責，而大S和汪小菲離婚後，S媽屢次請汪小菲撤掉她的保證人身分，但汪小菲始終沒有付諸行動，讓S媽相當不安。



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S媽向「鏡週刊」透露，有時候房租拖延繳納，自己就會收到存證信函，「我只是個家庭主婦，你知道我收到存證信函是什麼感覺嗎？真的是非常驚恐！」而她請汪小菲盡快處理此事，汪小菲總是敷衍以對，S媽想到隨時都有可能面臨牢獄之災，不禁覺得相當害怕。

S媽也證實，汪小菲至今仍積欠大S上億台幣債務，金額高達1.7億台幣，當年汪小菲在台灣創業，因資金不流通，她和大S母女倆便自掏腰包助他一臂之力，「但他好像覺得幫助就是不用還錢了？我不贊同打官司去要錢，就看他的人性吧！」S媽更一度淚崩表示，希望人要有好的人性，不要只是靠抖音賺錢，讓謊言掩蓋了真正的真相。

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而汪小菲婚後在台灣置產，賣掉第一間房後買了大S現在住的「台北信義」，剩餘的8千多萬台幣存在兩人的共同戶頭，用來繳房貸，S媽嘆氣坦言有天大S告訴她戶頭裡的錢都不見了，才知道都被領走了，「我女兒根本就是個糊塗蛋！」

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