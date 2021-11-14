三體｜騰訊拍陸劇版《三體》撼Netflix！兩個版本一樣嚇怕原著粉?

【三體／Three Body／騰訊／Netflix】至少《三體》離我們越來越近了！從2009年就開始醞釀的《三體》影視化進程，十年間的所有進展，大概還沒有過去的一周來得多。10月底，Netflix公佈了劇版《三體》的首批演員陣容。



雖然集結了Marvel和《權力遊戲》（Game of Thrones）等頂級IP的陣容，但因為大多不是亞裔面孔，引發質疑聲不斷。

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不出5天，騰訊視頻就放出了中國產《三體》劇集的首個預告，頗有些正面對決的意思。僅憑短短3分鐘的預告片，還很難判斷完整劇集的水準。但清一色的中國演員，讓不少人直呼“選角已經贏了”。

有觀眾直接喊話騰訊：“爭點氣，可別輸給Netflix。”對於《三體》的影視改編，難怪大家會擔憂和較勁。畢竟，它不僅承載了書迷的無限期盼，甚至已經成為了當代中國的一個文化符號。

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小說英文版於2014年出版後，在全球各地受到熱捧。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）讚揚它“極富想像力”；朱克伯格（Mark Zuckerberg）在Facebook上向粉絲力推此書；占士金馬倫（James Cameron）稱它是自己最希望看到的中國科幻作品。

2015年，《三體》贏得了有著“科幻界的諾貝爾獎”之稱的雨果獎，也讓劉慈欣成為了首位獲得該獎的亞洲作家。小說最終以26種語言發行，在全球售出了近900萬冊。

盛譽之下，各類電影版《三體》、劇集版《三體》卻屢屢崩盤，多次在報備後夭折。其中聲勢最浩大的，莫過於由張靜初、馮紹峰主演的電影，原定在2016年上映，最終卻無限延期，直至杳無音訊。

如今，《三體》要搬上螢幕的消息，終於不再是“狼來了”。雖然騰訊和Netflix的兩個版本都飽受爭議，但它們的出現，至少讓我們看到了這部“中國第一科幻IP”落地的希望。

一、騰訊 VS Netflix，神仙打架還是菜雞互啄？

騰訊和Netflix拍《三體》，就像東西方最頂尖的學生在不同考場中寫同一篇命題作文。雖說沒有直接的競爭關係，但對比在所難免。而根據目前的進度，雙方似乎都沒能交出令人滿意的答卷。

Netflix版《三體》班底豪華，配置堪稱頂級。第一季第一集由香港導演曾國祥執導，為全劇奠定基調。曾國祥是曾志偉的兒子，被視為陷入低谷的香港電影的希望。他的代表作《七月與安生》、《少年的你》都取得了不俗的成績，年紀輕輕就拿到了金像獎、金馬獎的雙項最佳導演提名。

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《權力遊戲》編劇David Benioff和D.B. Weiss將作為主筆，和劉慈欣一同創作劇本。DB兩位不吝對《三體》的讚美之情：“劉慈欣的三部曲是我們讀過的最宏大的科幻小說系列。我們期待用接下來的人生，將這個史詩般的作品呈現在全球觀眾面前。”

《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）導演雷恩強生（Rian Johnson）、《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）製片人拉姆伯格曼（Ram Bergman），也將以監製身份，加入項目製作。

不過，看到這樣的陣容就高呼“Netflix出品，必屬精品”，也言之尚早。《權力遊戲》雖然和《三體》同屬鴻篇巨制，但兩位編劇可是劇迷的“仇人”。自第五季失去原著支持後，《權力遊戲》急速走向爛尾，暴露了DB兩位能力上的不足。而更為內地觀眾詬病的，是演員的華裔濃度極低。

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首批公佈的12人，包括《奇異博士》Benedict Wong、《紅樓夢》周采芹、《權利的遊戲》John C. Bradley及Liam Cunningham、《保衛奇俠》Jovan Adepo等。演員的資歷無可指摘，但卻沒有幾位是華裔。這和原著的劇情、時代背景都出入較大，難免讓人擔心“變味”。

Netflix版《三體》首批公佈的12位演員。（微博截圖）

而反觀騰訊，主演全員中國臉，氣質也符合大家對小說的想像。張魯一飾演物理學教授汪淼，於和偉飾演員警史強，李小冉飾演申玉菲，林永健飾演常偉思，都是口碑不錯的實力派演員。最出彩的當屬老年葉文潔，由陳瑾扮演。

當她冷冰冰地說出那句經典臺詞“消滅人類暴政，世界屬於三體”，語氣和神態，簡直堪稱葉文潔本潔。穩妥的選角和忠於原著的臺詞，的確讓很多書迷興奮不已。

但對於普通觀眾來說，《三體》的預告片CG感太重，邏輯也比較混亂，並不符合大家對“科幻巨制”的期待。尤其是人類對外星文明的認知建立過程，在原著中通過電腦遊戲展現。而這一關鍵內容，在預告片中幾乎完全缺席。

一閃而過的幾個鏡頭，也在特效上露了餡。好不容易盼來的《三體》劇集，兩個版本各有所長，卻都有不盡如人意的地方。難怪很多觀眾感歎：“如果能用騰訊的演員，配合Netflix的製作，那就完美了。”

張魯一飾演物理學教授汪淼。（陸劇版《三體》預告截圖）

二、難以具象的科幻概念，水土不服的中國故事

不出意外，兩版《三體》都會從小說的第一部拍起。故事講述了1940年代出生的女科學家葉文潔在目睹父親慘遭迫害後，對人性萬念俱灰，因而寄希望於文明程度更高的三體人，向他們發出信號，希望他們前來佔領地球。此後幾百年間，儘管雙方實力懸殊，人類還是想出各種對策，與三體人展開了漫長的搏鬥。

《三體》影視化之所以如此艱難，在於劉慈欣對科幻場景的抽象描摹，很難用具象的畫面展現。被譽為神作的《星際啟示錄》（Interstellar），其Hardcore之處，僅僅在於“蟲洞穿越”和“五維空間”這兩個概念。而能將這兩點視覺化呈現，已經讓觀眾倍感震撼。

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但在《三體》中，這類“點子”更多、更密。騰訊預告片中出現的“古箏行動”（用納米線切割巨型遊輪），在小說裡，已經不算多麼難拍的場景了，畢竟這只是應用技術層面的想像。

而從“三維”世界走進“四維”空間，又或是將整個太陽系“二維化”變成一張畫，都超出了我們對世界的基本理論認知，也對特效技術提出了挑戰。

這也是為什麼，當占士金馬倫告訴劉慈欣，自己最想看到的中國科幻片是《三體》時，劉慈欣有些為難。“嗯……《三體》……我倒是希望拍一些在視覺和故事上比較容易實現的。《三體》依據現在的經驗和能力，可能有點困難。”

而對於外國團隊來說，改編《三體》還會面臨另一重難題：難以逾越的文化隔膜。且不提小說的第一部根植於中國時代背景，甚至出現了秦始皇、紂王、墨子等歷史人物。如果對中國文化理解不深，恐怕很難拍出精髓。

除了這些表面上的“中國元素”，《三體》的精神核心，也是一個有著民族底色的“中國故事”。整部小說，就是一段人類對抗三體人入侵的史詩。而貫穿小說的“黑暗森林”理論，是劉慈欣提出的“宇宙社會學”的基石。簡而言之，宇宙就像暗無天日的叢林，資源有限、弱肉強食。

貫穿小說的“黑暗森林”理論，是劉慈欣提出的“宇宙社會學”的基石。（中國產《三體》預告截圖）

如果有人在黑暗中點起火把，向其它文明發出信號，結果只會是暴露自己的位置，瞬間被更強大的文明消滅。這一理論冰冷、殘酷，簡直將社會達爾文主義發展到了天文級別。

加拿大科幻小說家羅伯特索耶就曾感歎，《三體》創造出富有侵略性的外星文明，和他的觀念很不一樣。作為“心態放鬆”的加拿大人，他習慣於“在故事裡設計友好的外星人形象，讓他們和地球人在和平和繁榮中緊密團結”。但中國觀眾卻很能理解劉慈欣的“冷酷”。

《三體》的故事與其說黑暗，倒不如說是一種植根於民族精神的憂患意識。而當力量對比懸殊時，人類想出了“面壁”的自救計畫，以古老的東方智慧進行抵抗。這一系列文化隱喻，移植到西方土壤中，可能會水土不服。從這一點上來說，大家擔心Netflix“魔改”，並非空穴來風。

《三體》的故事是一種植根於民族精神的憂患意識。（中國產《三體》預告截圖）

三、一個美好的起點

目前，騰訊和Netflix都沒有交出最終的作業，我們也不必過度憂慮。《三體》的影視化雖然困難重重，但歸根結底，仍是一件利大於弊的好事。在全球範圍內，Netflix的影響力不言而喻。

前段時間爆紅的《魷魚遊戲》，雖然算不上韓國頂尖的精良作品，但對於韓國的文化輸出，無疑有著巨大的推動作用。木頭人、彈珠、椪糖，都成了風靡世界的遊戲。雖然這樣的成功很難複製，但能讓更多人看到《三體》、瞭解中國前沿的想像力，總歸是值得期待的。更何況，就算兩版《三體》都改編失敗，科幻也並不會因此一蹶不振。

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最近熱映的電影《沙丘瀚戰》（Dune），原著也是科幻小說史上殿堂級的作品。因其複雜和宏大，被稱為“最不可能被拍攝“的作品。《沙丘》和《三體》可以說是同病相憐，不只一位名導演曾在它的影視化歷程中失敗。

導演佐杜洛夫斯基（Jodorowsky's Dune）在1977年籌備拍攝《沙丘》，但最終未能成功，只留下一部講述他構思電影過程的紀錄片。1984年，導演大衛連治（David Lynch）拍攝了《星際奇兵》（Dune），票房口碑雙輸，大衛連治至今不願提及這段“黑歷史”。

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但是《星際奇兵》的難產從某種程度上促使了《星球大戰》的成功。前者雖然以失敗告終，卻成為了後者的靈感來源之一。而今天，等了半個世紀，我們還是等來了一部製作精良的電影《沙丘瀚戰》。

因此，哪怕騰訊和Netflix改編的《三體》不盡如人意，也是一個值得慶賀的起點。至少，《三體》終於離我們越來越近了。

騰訊版《三體》海報（微博@三體電視劇）

文、編輯／stawberry

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