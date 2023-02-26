《三體》騰訊版劇集豆瓣評分8.4　主創群談改編創作「中國科幻」

宇宙閃爍、人體陣列計算機、古箏行動、黑暗森林理論……種種神秘無比的概念和場面，都是《三體》小說曾經帶給我們的震撼與狂想。



而在現實中，這部作品的影視化難度超乎人想象。難產、夭折、差評如潮，一部部電影或劇集倒在改編路上。

數年期待，幾度落空，在這種背景下，騰訊版《三體》從一開始就被賦予了額外的感性期待：讓人愉快下嚥。與其說盼望的是一部鴻篇鉅製，不如說是希望那些熟悉的文字、人物、場面以及愛恨交織的傳奇橋段，通過另一種介質與我們重新相遇。

這一版《三體》起到了這樣的效用，儘管周遭發生了諸多變化，儘管心境早與閲讀時不同，但當人們看到劇集，便又能回憶起與小說《三體》初見之時：眼是亮的，心是熱的——那是很多人第一次抬頭仰望星空。

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但為了實現這一次「再相見」卻並不容易。從2016年騰訊視頻影視年度發布會上公布影視化消息，距今已有7年之久。這七年，影視行業發生了翻天覆地的變化，熱門題材來了又走，觀眾口味變了又變，而《三體》劇組猶如一個隱士，在沒有任何對標案例的情況下穩步向前，如今終得碩果。

我們與《三體》的主創團隊進行了一次對話，希望從多元視角回顧《三體》的創作過程和IP運營理念。

探訪和論證，尋找改編最優解

騰訊版《三體》的改編，離不開兩大關鍵詞：探訪和論證。

探訪是一種尊重原著的謙卑姿態，是一種有意識的精神汲取；論證是一種理性的可行性分析。

或許在很多人看來，現有的改編方向是理所當然的，但平台和主創，卻經歷了一段漫長的探索過程。

雖是通俗讀物，但小說《三體》仍存在一定的閲讀門檻，劇版《三體》究竟應該往何處去？是重新編織故事，降低觀劇門檻，力求讓所有人都看得懂；還是儘可能地還原原著，獲得原著粉的認可？由於找不到可對標的項目，主創只能摸着石頭過河，前前後後做了將近二十版方案，而後再一一討論、排除。

比如，主創一度考慮過將時空後移，從原著中2007年的時間線調整到2030年以後，加深科幻感；再比如，為了平衡男女角色戲份，讓楊冬以量子化的狀態貫穿始終，這樣改編既有對劉慈欣作品《球狀閃電》的致敬，也能為第二部面壁人的故事打下基礎。

「一場場討論過後，我們最終還是決定回到原著本身。」總製片人白一驄回憶道，2017年，騰訊公司副總裁、騰訊在線視頻首席執行官孫忠懷在一次策劃會上拍板定調：以原著為主。

這個定調明確了改編方向，也統一了主創人員的思想。白一驄認為，這實際上也是主創的心之所願，既對得起原著的厚度，也讓每個人走得更踏實了。

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除此之外，它也讓《三體》的運營策略更清晰了，騰訊在線視頻平台運營部電視劇IP運營中心負責人孫宏志認為，「通過深度激活原著用戶的核心群體及男性用戶，形成話題和口碑，進而帶動劇集破圈，吸引更多用戶，最終實現作品高熱度的同時，促進衍生和跨品類內容的消費。」

改編方向的塵埃落定，讓改編工作推進了一大步，但具體到拍攝上，仍缺少一把關鍵的鑰匙。直到2019年，總導演楊磊正式參與了進來。

楊磊和視覺導演陸貝珂都是《三體》的「骨灰級粉絲」，當得知有機會執導《三體》時，兩人都很激動，陸貝珂對楊磊說，「我們的生命能夠跟《三體》重合一次，此生無憾。」

楊磊還記得，那一天晚上，陸貝珂一晚上沒睡覺，寫了一封長達兩萬多字的信，勸他接過導筒。楊磊重新閲讀原著，《三體》中的場景在腦海中一遍遍閃過，而後他向平台寫了一封自薦信。

楊磊將自己的拍攝理念帶到了項目之中：現實主義手法拍科幻。他在參加第一次創作會議時說，「從現在開始，我們要暫時忘記要拍的是一部科幻鉅著，而是要用現實主義的態度來面對它。比起賣弄和放大『科幻』二字，更重要的是讓觀眾相信這個故事。」

在楊磊看來，西方科幻中有蒸汽朋克、末日廢土、太空歌劇等一系列流派，不同形式的科幻劇一直塑造着中國觀眾對科幻影視劇的認知，而騰訊版《三體》要做的是，衝破這種認知。「當觀眾開始探討《三體》背後所藴含的中國價值觀體系時，才代表着我們在科幻題材上，有了自己的文化自信。」

騰訊方面充分尊重了主創團隊的理念，並給到了一套相對嚴謹的評估支持。

在真實感的基礎上，劇版《三體》還兼顧了專業性和趣味性的平衡。

首先，邀請專家學者提供學術支持。細心的觀眾會注意到，《三體》的片尾出現了「科學顧問」團隊，他們都是來自頂尖大學的教授或研究員。在他們的指導下，就連劇中一閃而過的稿紙和黑板上面的演算過程都有據可依。

其次，在尊重原著的基礎上兼顧趣味性。比如，通過枱球飛出地球等趣味化的場景，讓觀眾更直觀地感受「物理學不存在」所帶來的震撼，降低了劇集的准入門檻。

名場面的生成和再創

過去，但凡IP影視化，觀眾總要不可避免地面對一個落差。這個落差，往往由技術壁壘和投入規模所決定，具體到《三體》中，就是名場面的實現程度。從觀眾的反饋來看，騰訊版《三體》恰恰在最難實現的部分給人們帶來了驚喜。

這首先得益於細節的真實。為了實現這一點，主創與科學家進行了大量的研討學習工作，比如，單單葉文潔按動發射按鈕這一個簡單的場景，有很多問題需要解決：天文望遠鏡到底怎麼做才能對準太陽？按動之後，現場的各種儀器分別發揮什麼樣的作用？在原著中可能只是小小的一段話，但在實際拍攝中，主創都要向科學家一一求證，才能拍出一種真實的質感。

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真實還建立在實景拍攝的基礎之上。騰訊製片人汪悍賢認為，《三體》突破了以往同類型項目「搭景+棚拍」的創作模式，自始至終秉承了「能用實景就絕不搭建」的原則。對製片團隊來說，這是一個艱鉅的任務。

一來，劇集需要用到的場景大都是國家級的科研中心，人家要保證自己的日常工作，不可能為一個劇組大開綠燈；二來，實景拍攝本就自帶天然的限制，從機器的架設位置，空間的安排，拍攝周期失去了主動性和自由度，這種不可控對劇組來說簡直是一場災難。

但即便在這種情況下，製片組還是死磕到了所需場地，根據對方給的時間協調每一場戲的拍攝，終究保證了成片的質感。

當粒子加速器等場景在劇中出現時，連相關領域的專業人士都為之歡呼。

其次是騰訊視頻平台雄厚的技術儲備，汪悍賢將其總結為拍攝技術和視聽技術。

2019年在騰訊視頻播出的《全職高手》，是國內首次在拍攝中大範圍使用動捕技術的影視劇，《三體》中再次使用了這一技術並更加優化，令人震撼的「三體遊戲」由此而來。

值得一提的是，演員也在拍攝中呈現出兩種不同的面貌。現實部分的拍攝中，他們遵循的是傳統的表演法則，而到了遊戲部分的拍攝，由於動作捕捉技術捕捉的形態會有30%左右的動態損失，所以演員需要加大表演動作和表情。

事實上，單就「三體遊戲」的擬人度而言，主創都處理得極為精細。汪悍賢表示，在現有的技術條件下，擬人度完全可以再上一個台階，但從「恐怖谷理論」的角度看，極度真實反而可能讓觀眾產生不適，且與「三體遊戲」的真正氣質不符，畢竟這終究是一個發生在2007年的科幻故事。因此，主創在概念設計和製作的過程中，有意加強了遊戲感。

「三體遊戲」的時長總共一百多分鐘，近乎一部動畫電影的長度。對一部科幻劇來說，這樣的製作堪稱奢侈，但也體現出了平台和主創精耕細作的決心。

《三體》的大結局是鋪墊了一整季的「古箏行動」，這場戲的拍攝難度同樣超出主創的想象，船舶的設計資料易找，大型鋼製船舶被切開的動力學資料難尋。沒有實際案例的參考，主創便一遍遍地在計算機裏做動力學測試，而後結合原著的描寫，突出船舶的重力感和扭曲之後的刺激感，最終模擬出來了一種寫實合理的畫面效果。

《三體》的第一版預告片上線時，「古箏行動」的場景一閃而過，但在特效上沒有得到觀眾的認可。主創解釋說，那只是一個原始版本，直到劇集上線前，他們仍然不斷進行着修改和完善，目前基本上達到了現有條件下最好的效果。

視聽技術方面，《三體》在前期策劃時就意識到，應該給到觀眾震撼的視聽體驗，而騰訊視頻在杜比視界的技術儲備是世界領先級的，因此在播出過程中同步上線了杜比視界、杜比全景聲的版本。

一架科幻馬車的啟航和遠行

《三體》的表現不負眾望，它是騰訊視頻開播熱度最快破2萬的劇集，打破了騰訊視頻劇集首日熱度值紀錄。

用戶畫像也與運營團隊的預測相一致。據孫宏志介紹，通常來說，女性用戶是觀劇的主力軍，但《三體》的男性用戶比女性用戶高出2%，與其他劇相比，差異化明顯。除此之外，覆蓋年齡相對全面，略呈現出年輕化、高學歷的特徵，這說明科幻題材在年輕群體當中的吸引力非常高。

更重要的是，《三體》已經不僅僅作為一部劇集存在，更恰當的說法應該是「入口」。

首先，以《三體》為核心，騰訊視頻打造了「鵝廠科幻季」專題，將電視劇、電影、動漫、紀錄片四個頻道和科幻知識付費等相關內容進行了深度整合。

比如，在知識付費頻道，邀請20餘位國內頂尖的科幻作者、研究者、科學家、評論家，對《三體》進行了深入解讀。同時對《三體》劇集衍生而來的紀錄片和花絮進行整合，在主頁面露出相應鏈接。

其次，平台針對單部影視劇的個性化皮膚功能也同步上線。觀眾在追劇時不難發現，《三體》的頁面與其他電視劇不同，宇宙閃爍、紅岸基地等隨處可見的「三體」元素給人一種親切感，無形之中增強了觀劇體驗。

第三，UCG內容的聯動。《三體》上線後，騰訊視頻、騰訊新聞、微信等多個平台適時開展了徵稿活動，關於劇情解析、《三體》人物誌等多維度的內容噴湧而出，在降低用戶對劇情理解難度的同時，也促進了平台內部的交流與合作，起到了相互引流的效果。

在孫宏志看來，《三體》絕不是一錘子的買賣，待劇集完結之後，官方仍會持續放出未公開的花絮、紀錄片等深度解讀內容，長線運營這一IP。

如果說在開發階段，平台和主創始終在猶疑中前行，時常看不清前路，那麼如今的成績無疑增強了他們的信心。這個信心是多方面的，比如堅定對科幻內容的持續開發，比如IP改編如何更好地對接受眾，比如技術如何用到刀刃上。

如果將《三體》原著比作一艘可望而不可及的光速飛船，那麼騰訊版《三體》就是那架腳踏實地的馬車。這架馬車正行駛在荊棘與鮮花共存的科幻路上，遠處是群山，山的那邊是更遠的山，山的上空「群星」閃耀。

這條路註定走得艱難，但「做難而正確的事情」本就是騰訊視頻的價值態度。除了《三體》之外，騰訊視頻還有《群星》《時間深淵》等重點科幻項目正在穩步推進中，將實現優質科幻內容的連續供給和熱播。

就像幾位主創所言，「我們對科幻賽道的未來充滿信心，這次嘗試讓我們看到中國影視產業未來進步的方向在哪裏，不管從題材多元化、技術進步的角度考慮，還是從觀眾和用戶的體驗出發，科幻劇集都理應被抱有更大的期待，它應是可以長久發展、持續開花的。」

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