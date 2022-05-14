Netflix《三體》開鏡華人演員少　網民擔憂：又係外國人救世界？

時隔許久，美版《三體》終於有了新消息。近日，演員Eiza González在採訪中透露，Netflix 版《三體》已經開拍，她將在劇組完成十個月的連續拍攝。除她之外，黃凱旋、周采芹、John C. Bradley、Liam Cunningham、Jovan Adepo等也將參演。



劇集將由《權力遊戲》（Game of Thrones）主創David Benioff和D.B. Weiss，攜手《極地惡靈》（The Terror）第2季運作人Alexander Wurz打造，劉慈欣和英文翻譯者劉宇昆任顧問製作人，香港導演曾國祥將執導第一集，為全劇奠定基調。

這些消息，都表明傳聞已久的《三體》，真的離觀眾不遠了。去年11月，內地企鵝影視籌拍的《三體》也宣告殺青。一體兩面，必有比較。一邊是全華語班底的國產版《三體》，一邊是外國演員為主的Netflix 版《三體》。兩者間的對比，將伴隨新《三體》從拍攝到播出的每一步出現。

兩部《三體》，各有困境

兩年前，當Netflix和《三體》版權方聯合官宣，將把中國科幻作家劉慈欣的小說《三體》拍攝成一部美劇時，觀眾的擔憂是，作為一部不在中國上線的美劇，《三體》必然優先考慮歐美觀眾，並且演員需要大量使用英語對白。基於此，荷里活的華人演員就是首選，但《三體》這樣一部人物眾多、故事複雜的科幻作品，荷里活的華人演員夠用嗎？

而從如今公佈的演員陣容來看，加盟演員要比最初想像的還要多元。在Netflix公佈的演員陣容中，幾乎採用了全西方面孔。僅有的兩個華裔面孔，分別是曾在《奇異博士》《復仇者聯盟》等電影中飾演王法師的黃凱旋，在李少紅版《紅樓夢》中飾演賈母的周采芹，全劇都沒有土生土長的中國演員。

因此，雖然導演定了香港導演曾國祥，但仍擋不住原著粉絲的擔憂：又要變成外國人拯救世界了？作為一部中國小說，劇版卻沒有一個中國本土演員，那還能叫《三體》嗎？

相對而言，這也是騰訊版《三體》的優勢所在。張魯一、于和偉、陳瑾、王子文、林永健、李小冉等演員組成的全華班陣容，相比Netflix的版本，顯然更加契合原著粉對於小說角色的想像。從其公佈的《三體》首發預告片看來，「你的人生屬於一種偶然」、「整個宇宙將為你閃爍」、「世界屬於三體」等台詞，頗為忠實於原著。▼▼▼

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另一方面，一直以來觀眾對於《三體》影視化最大的擔憂是科幻場面宏大，不好拍攝。 《流浪地球》已經是三年多前的作品，這三年來國產科幻片依舊處於缺席狀態。電視劇方面，國內科幻劇也尚未有成功先例，這無疑給騰訊版《三體》帶來巨大的壓力。 《三體》預告片中，「全視角感應遊戲」通過人物剪影、科幻感十足的打光以及攝影加以呈現，並沒有更直觀的展示。因此，不少原著粉絲仍對特效畫面持有保留意見。

當然，目前在沒有成片的情況下，推斷哪一方一定會在收視和口碑上拿到更好的成績，顯然不現實。

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觀眾想看的到底是怎樣的《三體》？

拋開二者在演員陣容、特效技術以及經費上的差距，兩版《三體》在根源上的爭議，其實是對史詩級科幻IP如何改編，和對科幻電影故事本位還是視效本位的爭議。

《三體》故事中，「黑暗森林」、「猜疑鏈」、「降維打擊」等充滿了特殊時期鬥爭哲學和思辨意味的科幻世界觀，是很難拋開意識形態，拋開文化背景來討論的。小說中的靈魂人物葉文潔，因經歷父親的死亡，所以對周圍的人有了些許敵意。長大後的她去了紅岸基地工作，在那裡接觸到了最新的天文技術。一次偶然，她觀測到宇宙中存在其他生命體，並按下象徵「潘多拉魔盒」的神秘按鈕，無意間將地球坐標傳送到三體星。於是，三體星人遠征地球。

說到底，中國元素是《三體》故事不可或缺的根基。 2019 年，《三體II：黑暗森林》舞台劇首演時，劉慈欣在回答「《三體》為什麼不能交給荷里活拍」這一問題時，曾這樣說道：

荷里活的科幻片，故事、背景可以複雜可以曲折，但主題不能複雜，必須黑白分明。《三體》違反了這條最根本的原則。

這一困境，與去年《沙丘瀚戰》（Dune）因其嚴肅內核遭遇中國觀眾「設定精彩」和「全是睡點」的兩極化評價頗為相似。作為世界觀極為宏大的作品，《沙丘瀚戰》中的人物關係盤根錯節，故事中充滿了離奇的宗教儀式、陰謀詭計，以及海量的生活細節。有人形容它是「把歐洲古代封建領主的爭鬥故事搬進了太空，充滿權謀爭鬥」。這些元素的存在，使得《沙丘瀚戰》的觀影門檻變得很高，廣大不熟悉《沙丘瀚戰》原作及現實背景的觀眾，自然感到沉悶。

而這些爭議背後，恰恰證明了中美之間的文化差異是真實存在的。想要做真正還原原作的《三體》劇集，或者說歐美觀眾想要理解《三體》故事背景中的特殊含義，並不會比國內觀眾觀看《沙丘瀚戰》電影的門檻低多少。在這種情況下，到底是還原原著更好，還是強調視效更能收穫觀眾，誰都不能確定。還得等兩個版本的《三體》都和觀眾見面後，再下定論。

早前，曾有消息稱騰訊版《三體》或許將在今年與觀眾見面，Netflix版大概率也將在明年初殺青。從2009年劉慈欣將《三體》改編權簽出至今，《三體》的影視化之路已經走過了13年。不論最終效果如何，對於國產科幻而言，這都是里程碑式的一步，值得我們期待。

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