林襄體重過輕惹粉絲關注！親爆體重跌破40kg　已努力進食求增磅

台灣啦啦隊女神林襄有着甜美笑容與姣好身材，加上在球場上熱舞的身影，很快在近年成為網民心中新一代性感女神。日前她決定離開樂天桃猿隊，轉為味全龍應援，而前隊友李多慧也確定與她一起成為小龍女。對此林襄在IG限動笑稱兩人是「千里來襄慧」，並分享自己穿着新隊服的美照。



前陣子傳出暴瘦的她身型一直是網民討論的話題，不少人認為她體重應該沒有40公斤，且看側面感覺隨時會斷掉。而林襄於3月22日則分享自己最新體重為39.4公斤，讓許多粉絲都十分替她擔心，紛紛留言要她多吃點：

．「太瘦了吧」

．「倒過來都比我瘦」

．「多吃一點....鏡頭上看太骨感了」

．「襄要注意身體，健康第一」



而她今日稍早上載出連鎖咖啡店的餐點跟三文治要粉絲放心自己有在進食，幾天前的IG貼文也向粉絲報告自己有吃早餐，不過纖瘦體型仍讓粉絲們感到擔心。

慣以性感示人的林襄，最近被粉絲擔心她的體重太輕：（按圖了解）

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