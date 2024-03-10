林襄「瘦到見骨」感覺會斷掉　網民擔心瘦過頭：現在體重有40嗎？

啦啦隊女神林襄加盟味全龍啦啦隊成為「小龍女」，8日穿上隊服亮相「2024味全龍季前發布會」，同框台北市長蔣萬安，晚間她則出席出商活動，但其近期體態讓人覺得「瘦過頭」，直問：「林襄現在體重有40嗎？」



網友8日晚間於PTT分享林襄出席車商活動的照片，好奇問道：「要瘦到這樣體重大概多少啊？40kg有嗎」，引起網友討論林襄體態，表示前2個月就發現她變超瘦，「太瘦了」、「瘦過頭了 壓力太大」、「感覺會斷掉」、「以前肉多比較好看」，還有網友覺得林襄過瘦模樣「瘦到有點像純美姐（許純美）」。

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網友大多認為肉多一點比較好看，憂心林襄健康問題，不過林襄日前被問到怎麼練身體時？她表示過年時有多休息，也並透露有在健身。

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