雞排妹鄭家純犯一罪被判有期徒刑3個月　網紅陳沂恥笑：前科太太

「雞排妹」鄭家純2021年在直播中因暗示網紅陳沂的手機號碼，事後被對方提告，被依違反台灣《個資法》起訴，台灣最高法院22日判她有期徒刑3個月，可易科罰金9萬元（台幣、下同）定讞。對此，鄭家純的律師回應了。



【圖輯】點圖放大重溫「雞排妹暗示網紅陳沂手機號碼」的畫面👇👇👇

根據《三立新聞網》報導，鄭家純（已改名鄭采勻）委任律師回應：「第一、目前還沒收到判決確定通知，第二、原本二審部分就有交代一開始不當濫用個資的是陳沂小姐，她本身念法律系又知法犯法，第三、是否會再提出其他措施，我們會再跟鄭小姐這邊研議。」並稱若判決結果已定讞，「深表遺憾」。

而她的另一名律師也表示，「針對陳小姐先濫用個資公布鄭小姐電話的部分，我們也已提出新證據，這部分地檢署也已經審理中了」。

【圖輯】點圖放大看更多雞排妹鄭家純性感照👇👇👇

+ 35

對此，陳沂22日在臉書PO出雞排妹的舊照，嘲諷對方變成「前科太太」，表示：「前科是我送給妳一輩子的禮物，不用謝。入境日本被問有沒有刑事犯罪紀錄，也要記得勾有喔！」

回顧全案，2021年鄭家純的御用律師王啟任被爆涉及仙人跳（又稱色情敲詐），陳沂在臉書發文酸：「黑菊姊鄭家純真的很懂找律師欸」等，隔天，鄭家純、陳沂透過臉書直播視訊正面開戰，吸引20多萬人觀看，兩人在直播中公布彼此手機號碼，事後互相提告違反《個資法》。

【圖輯】點圖放大看更多網紅陳沂靚相👇👇👇

+ 21

鄭家純提告部分，因為檢察官認為她曾公布過自己手機號碼，處分陳沂不起訴，至於鄭家純以「色卡」技巧性曝光陳沂手機號碼，則遭台北地檢署起訴。鄭家純當時在法庭上喊冤稱，陳沂經常無故在網路上攻擊、侮辱她，拿她蹭流量，被公訴檢察官認為犯後態度不佳，建請從重量刑，法官後依《個資法》判處鄭家純4月徒刑、可易科罰金12萬元，經上訴後，高等法院二審改判刑3個月，得易科罰金9萬元。

【同場加映】雞排妹鄭家純獲稱「話題女王」 重溫10宗必需記得的激進事件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

影/綠營靠水煎包就想顛覆韓國瑜？ 郭正亮：只會自己受傷

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】