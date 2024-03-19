李多慧出道做BLACKPINK師妹　見面會細節曝光被轟：當台灣人水魚

在台灣發展的韓籍啦啦隊女神李多慧16日傳出在YG娛樂旗下的子公司發行個人單曲，更將在台北與高雄舉辦粉絲見面會。



不過見面會VIP票價2880元（新台幣，下同），雖享有優先入場、擊掌，及拍5人團體照等權利，但仍遭大批網友怒轟「根本是把台灣人當水魚」。

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YG娛樂旗下公司「YG SELECT」16日公開李多慧將發行的個人首張單曲〈HUSH〉主視覺照，且部分周邊應援商品已在官網曝光，許多粉絲也對於她成為「BLACKPINK師妹」發單曲感到相當驚喜。

另外，李多慧預計4月3日、4月4日分別至高雄與台北Legacy MAX舉行新單曲的粉絲見面會，門票於18日中午12點開賣，現場所有座位皆是站席，一般票價為1880元，VIP票價則為2880元，擁有可以提前入場、與李多慧擊掌，以及拍攝5人團體合照的權利。

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然而這項消息曝光後，許多網友看不下去，紛紛揶揄：

「台灣人很有錢」

「這有點挺不下去了，真把台灣人當水魚？」

「看後續操作吧，這樣的多慧我挺不下去」

「4月還會回來，代表她加入別隊了嘛，去球場看就好了，買這個有夠伏」

「簽名+個別合照會好一點，團體照感覺有點差」

「只能拍團體照也太差，這公司吃相難看」

「覺得她跳啦啦隊真的很有活力，跟其他人比真的高出一截，但也僅止於跳啦啦隊」

「看到這價碼真的會笑出來，一個啦啦隊賣的跟一場兩個小時的演唱會一樣貴」

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