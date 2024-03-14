林襄認植髮曬前後對比「自嘲舊樣似清朝人」：超級怕風吹起來

林襄儘管工作繁忙，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，外貌亮麗的她坦言低調植髮了，並大方手術前後的對比畫面，「人生做了最正確的決定之一。」



林襄13日在Instagram限時動態坦承，以前的額頭高到像清朝人，「在外面超級怕風吹起來」，接著PO出之前上《飢餓遊戲》時，瀏海剛好掀起來、被看到完整額頭的畫面，「看起來顯老。」

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如今，林襄出門不但不怕被風吹起瀏海，更願意嘗試夾起瀏海的髮型，「現在敢露出額頭出門～～」，加上漂亮的下顎線條，臉型整體看起來更加精緻了。

事實上，林襄前陣子也坦言因為年紀增長，不知不覺出現了頸紋，所以趁著過年期間做了除皺保養，臉蛋還打了電波，變得越來越漂亮。

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