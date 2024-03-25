大S係圈中隱形富婆！高中出道紅足30幾年　網民揭財力點解咁驚人

大S與汪小菲近來又開戰，再度引發網友熱議，有網友好奇大S婚後演藝工作大幅減少，竟有雄厚的財力借給汪小菲上億元（台幣），其他網友笑稱「太小看人家」。



大S在2022年曾公開一張借據，是借給汪小菲2600萬，近來大家透過大S的聲明才知，原來是人民幣1600萬及港幣1000萬（加總超過台幣一億元），因此有鄉民就PTT發文提問「大S怎麼這麼有錢，借汪小菲1億台幣？」，原PO覺得「大S結婚後沒什麼在顧演藝工作，還能借1億台幣給汪小菲，她這麼有錢喔？」

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其他網友則分析「人家高中就出道欸，也沒亂投資，紅了30幾年有這身價不意外欸」、「查一下，她20年前化妝品廣告代言費就有千萬（台幣）了」、「拜託她17歲出道，算他借錢的時候39歲好了，也出道二十幾年了，一直都在線上，演戲、主持、代言什麼的，買賣房子也有賺。」、「大S那種紅遍華人圈等級藝人年收基本破億（台幣）」、「一堆人質疑大小s財力會不會太看不起他們」。

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