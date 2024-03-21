張蘭整理婚變時間軸指控大S婚內出軌　準備與汪小菲斷絕母子關係

藝人大S於20日再度發文重砲汪小菲，控對方婚內出軌、家暴當時懷孕的她，而且至今欠債不還。汪小菲母親張蘭當晚開直播表示，能夠提出相關證據反駁，並且已經做好「與汪小菲斷絕母子關係的準備」，至於孫子孫女是家族的血脈，將來會張開雙手迎接兩人；她還說若要說汪還欠大S錢，那也應該把她購置給汪小菲和大S的婚房（還回來），「妳大概賣了3億左右台幣」。



大S昨爆出汪小菲之前傳向她借款的2600萬元，其實不是台幣，事實上是1600萬人民幣加上1000萬港幣，但汪小菲實際只還了500萬元台幣，等於欠款還高達上億元，高額欠款引發兩岸網友關注和討論。S媽對此表示，不希望要走到打官司討錢的這一步，但至今看汪小菲都沒有要還的意思。

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對於S媽回覆記者時感嘆「（汪小菲）欠錢不還是事實，今生不還來生還」，張蘭在當晚的直播中回應，「妳說的非常對，人是有因果的，但不是下輩子，而是這輩子。那也請妳把我給他們購置的婚房（還出來），妳大概賣了3億左右台幣。」張蘭的意思相當於將婚房賣掉的3億元扣除汪小菲至今未還得上億元，S家還反過來倒欠汪家2億，雙方都指控對方欠錢不還。

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此外，張蘭還批大S現在的行為是在影響「祖國」下一代的價值觀，讓年輕人恐懼，不敢相信愛情，有負面的作用。她並表示提出「小部分針對性的證據」的同時，已做好與汪小菲斷絕母子關係的準備，她說會這麼做是出於自己的企業家身分，有責任保護和她一起打拼20多年的團體，而且要帶頭樹立社會正確的價值觀。

對於張蘭提出的時序圖等證據，網友紛紛留言，「張蘭的證據：自己手敲的彩色文字word截圖，強而有力的證據」、「是不是對證據有什麼誤解」、「一年不知道要強調多少次自己是企業家...啥都上升到祖國層面搞情懷綁架」、「妳的證據就是一串文字嗎」、「看到這麼多評論罵張蘭我就放心了，還是正常人多。」

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