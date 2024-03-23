大S汪小菲罵戰懶人包　互指婚內出軌+家暴對方　雙方說法一文看清

近日媒體爆出大S（徐熙媛）再婚後，汪小菲沒有按照離婚協議支付房貸、撫養費及精神撫慰金，2,600萬元借據的單位不是新台幣，而是1,600萬元人民幣加上1,000萬元港幣。此外，S媽擔任S Hotel承租保證人，至今汪小菲仍不肯辦理轉移手續，只要房租遲交S媽就會收到法院存證信函，就連大S與汪小菲拿來繳房貸的共同帳戶，存款也被男方領走。對於S家的指控，汪小菲與媽媽張蘭相繼在微博做出回應，《網路溫度計DailyView》詳細整理了雙方說法。



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汪小菲回擊大S曾毆打他！曬物流單控「離婚帶嫁妝」：侵犯名譽權

大S 20號發出聲明，指控汪小菲婚內出軌、推倒小S與孕期中的她，汪小菲20號在微博反擊，「我沒有推倒你妹，更沒有推倒你，你的妹妹一直慫恿你跟我離婚，我只在極其憤怒的情況推過他，但是我從來沒有動手打過你、你妹妹！」強調手上握有證據，能證明大S產生幻覺時用刀、高爾夫球桿及紅酒瓶毆打他，「你清醒後說你忘了，把我看成你爸了，我也從來沒說過你一句不對」。

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接著汪小菲曬出房貸匯款單、物流單，證明大S曾在結婚期間買東西送給具俊曄，指控女方「離婚帶嫁妝」，簽離婚補充協議讓他背負養大S和具俊曄責任，還不讓他帶家人回北京，將污衊中國思想傳輸給家人，「你實實在在侵犯了我的名譽權」，汪小菲透露自己尊重對方，但對方從沒尊重自己，期盼大S「以後有事你們不要再通過別人的嘴巴說」。

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張蘭不惜斷絕母子關係發聲？開戰S媽還3億婚房：人是有因果的

另外，張蘭也在微博發聲，表示大S多次點名誹謗，「我是有影響力的人，但影響力是雙刃劍，你現在的行為會影響到我們祖國下一代的價值觀，尤其是對我們的年輕人，讓人恐懼婚姻、不相信愛情，起到了極壞的作用」，表示自己一手創立俏江南，不曾拖欠銀行、員工薪水，帶給社會正能量、嚴以律己形象，更附上大S離婚時間軸，指出對方2021年8月14日就郵寄刺青器材給具俊曄，運費則是向S Hotel請款，顯見大S在婚姻存續時就與具俊曄有來往，兩人更在中國離婚登記前，就在韓國登記結婚。

最後張蘭說明，家人成人後會張開雙臂迎接他們回到北京，目前也會繼續全力以赴做好本職工作，同時正面回擊S媽，「你說得非常對，黃女士，人是有因果的，但是不是下輩子，而是這輩子，那也請你把我給他們購置的婚房（還來），你大概賣了3億左右台幣，兩個我都回復得明明白白。」

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對於張蘭說詞，有中國網友質疑，「是不是對證據有什麼誤解」、「一年不知道要強調多少次自己是企業家...啥都上升到祖國層面搞情懷綁架...」、「又來上升高度了，《祖國下一代的價值觀》，不好意思，你還不夠格」、「先說一下你兒子有無婚內出軌」、「蘭姐寫寫你兒子2021年8月之前的事呢？記者2020年就拍到汪和張穎穎一起吃飯了」。

汪小菲求前妻復合、宣布娶網紅掀討論！大S爆婚變內幕聲量飆破萬

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「汪小菲」近半年聲量趨勢，2023年10月9日汪小菲在直播中自爆自己還愛著大S，透露具俊曄根本不在台北，遭好友關立新提醒大S已經結婚，但他不避諱坦言願意復婚；事後大S經紀人證實，汪小菲離婚後確實數次私下向大S尋求復婚，被女方直接拒絕，目前大S與具俊曄婚姻和睦幸福，盼汪小菲不要一邊詆毀一邊示愛，網路聲量累積3,464筆。

2024年2月24日，汪小菲無預警在2月23日晚間宣布將與台灣網紅Mandy結婚，預計今年底會把女方娶回家，大讚Mandy對自己與孩子都很好，大S透過經紀人表示，「衷心祝福小菲！祝福這次婚姻一定要白頭到老！早生貴子！為他開心！」，網路聲量累積4,081筆。

2024年3月20日，大S透露婚後確實為了洩憤刷汪小菲卡，但經對方允許，並沒有刷卡買任何東西給具俊曄，另指控汪小菲曾喝酒動手推小S（徐熙娣）、拿《哈利波特》精裝版砸懷孕中的她，更表示收過大量男方婚內出軌照片，張蘭雖勸她不要離婚並保證汪小菲沒有出軌，不過隔天汪小菲和張穎穎合照、對鍊隨即曝光，張蘭事後也公開兩人早已交往、張穎穎是恩人，整段爆料瞬間在網路上沸騰，網路聲量也衝上11,683筆高峰。

「汪小菲」近半年聲量趨勢變化。（DailyView網路溫度計授權用使／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月23日至2024年03月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『汪小菲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】