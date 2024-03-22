大S「十年婚姻兩死一重傷」講緊邊三個？經紀人解畫網民估中答案

女星大S（徐熙媛）和前夫汪小菲爭端再起，20日大S發聲明證實汪小菲婚內出軌，稱曾收到他和各個不同女性不堪入目的照片，更苦嘆「十年婚姻2死1重傷」，瞬間掀起網友熱議究竟所指為何事。對此，大S經紀人親自解答了！



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「婚內出軌的是你不是我！」大S日前正面發聲證實前夫汪小菲婚內出軌，稱「我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛⋯」，更指前婆婆張蘭曾勸她不要離婚，還保證兒子絕無出軌，怎料隔天張蘭和張穎穎的合照及對鍊出現在各大媒體。大S感嘆「十年婚姻2死1重傷」，今後將不再回應汪家製造的種種抹黑，全權交給司法。

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然而，大S突然吐出的金句「十年婚姻2死1重傷」掀起各界議論，有網友認為她疑似是指流產2次及在產檯上險喪命一事。對此，經紀人廖瑋琪親解大S所說的「2死」是指流掉的2個孩子，「重傷」則是為了生小孩元氣大傷的自己，證實網友猜測無誤。

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