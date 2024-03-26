體能之巔2｜韓國男神李載允參賽 肋骨被勒痛苦倒地畫面曝光
撰文：ETtoday
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南韓體能實境秀《體能之巔：百人大挑戰》第二季於19日終於揭曉，本季找來各領域佼佼者，連幾位明星都搶著報名，令觀眾意外的是，其中一名男演員李載允（李載侖）實力超強，他但其實體態健壯、專精巴西柔術，在第一關打破眾人眼鏡成功搶球晉級，只是對手用力過猛，他的肋骨被勒到痛苦倒地，相關畫面播出後引起討論。
李載允出道以來演過多部戲劇、電影，《又，吳海英》、《舉重妖精金福珠》、《Alice》、《首爾之春》等作品都能看到他的身影，他身兼演員職業，同時熱愛運動及巴西柔術，此次參賽成為黑馬，在面對健美運動員，兩人纏鬥許久，但他態度從容又冷靜，不時望著時間倒數，並使用技術搶下球，兼具力量與敏捷度，令在場的選手們大吃一驚，所有人都震驚不已。
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只是李載允在最後幾秒為了護球，遭到對手緊勒肋骨，比賽結束後一陣劇烈痛感迎來，他整個人倒在地上不能動，所幸後來休息一下，他才重新站起來表示自己沒事，在一旁觀看的人則是驚呼「他在那樣的狀態之下比賽的嗎」，佩服他還能拿下優勝，《體能之巔2》緊張感大幅度提升，掀起熱烈討論，李載允的表現更是獲得肯定，他最終被票選為10位隊長其中之一的人選。
《體能之巔2》一百名選手中共有30名國家代表運動員參賽，本屆選手全是各領域的菁英，就連退役的綜合格鬥家金東炫、前足球選手鄭大世都來挑戰，還包含幾位眼熟的明星，比方說偶像團體Golden Chil的李長埈、《Moving超異能族》裡的北韓再生能力者朴光宰、舞者KNUCKS等知名度極高的藝人，甫開播就掀起熱烈討論。
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