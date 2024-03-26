蘇打綠香港演唱會｜青峰被狂粉騷擾多年　跟蹤之餘仲做一事超過份

蘇打綠22日起在香港展開「二十年一刻」巡演，一連3場跟粉絲共創美好回憶，然而主唱青峰24號最終場不再隱忍吞聲，因為目睹長期跟蹤、騷擾他的「私生飯」女歌迷坐在台下，感到焦慮不安表示「真的反胃、唱不下去」。



24號晚剛進入安可橋段，前區觀眾立即起身奔至四面台的欄杆處享受最近的視野，蘇打綠喊話要大家先回位置坐下，鼓手小威娓娓道出新歌〈你不需要多完美〉的幕後故事，結他手家凱暫時坐在小威的打鼓區。突然之間青峰怒火難耐，表示想要分享私事發洩心聲，氣指：「有位跟蹤過我的變態坐在那裡，不止跟蹤過我，還有傳來許多不堪入耳的照片。」

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其實青峰過去就在社群點出該名女歌迷的不理智舉動，像是包車跟蹤、尾隨回家以及發送各種不恰當的私訊、照片，他24號晚直言整場都不想走過去鼓手那個區域，「我都有蒐證，警告妳請妳以後不要再來了，看到妳我會叫警察把妳抓起來，我會直接控告妳騷擾。」透露出無奈又害怕的心境。

而新歌〈你不需要多完美〉是小威的創作，他提到歌曲想要傳達的意念是無論高、矮、胖、瘦，都要喜歡自己的樣子，並在舞台大螢幕秀出童年萌照，預告會是新歌單曲封面。小威表示有了小孩之後，即能理解不完美的感覺，「要給孩子做榜樣是種無形的壓力，後來發現只要有愛的連結，不管小孩考幾分都是愛他。」

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