魚丁糸拿回團名「蘇打綠」！商標大戰落幕 10月1日生效為期10年
撰文：聯合新聞網
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「蘇打綠」與前經理人林暐哲長達近3年的商標權之戰落幕。
在法律戰期間，他們以「魚丁糸」之名繼續在樂壇活動，直到今年5月林暐哲發表放棄聲明。由於當時仍有法律層面程序問題，魚丁糸尚未正式取回「蘇打綠」商標權，但已讓粉絲相當喜悅。
10月1日，商標權正式歸屬於由小威掛名負責人的蘇打綠有限公司，6名成員終可取回團名「蘇打綠」。
律師林發立日前（9/30）發文，表示「今天很特別，應該記錄一下」，接著宣布：「蘇打綠商標，剛剛智慧局正式發布公告，自明日起（10/1）商標權將由蘇打綠公司取得，為期10年。」
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林發立律師還提到《千與千尋》，表示「雖然青峰說『當你清楚自己是誰，名字已經不重要了，一切如是：就是這樣而已。』但我還是覺得，名字是重要的啊」。並有感而發「近3年的爭執，其實是影視音娛樂法律資產的寶庫，來看看雙方做什麼安排及主張，法院及智慧局又如何想。共同想想如何建構更健全的音樂娛樂法制環境。」
蘇打綠與前經理人兼恩師林暐哲因「蘇打綠Soda green」的商標所有權鬧上法庭多年，包括吳青峰在內的六名團員被迫將團名改為「魚丁糸」繼續活動。
今年5月17日，案件二審判定六名團員敗訴，團體的商標所有權仍由林暐哲擁有。惟同月30日，林暐哲在蘇打綠成團18年的紀念日突發聲明表示會放棄「蘇打綠」商標的所有權。
6月，台灣經濟部智慧財產局證實，林暐哲已經透過書面送出拋棄商標權。時隔3個月，智財局昨日發布最新公告，「魚丁糸」確定取回原本的團名「蘇打綠」。
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