MIRROR演唱會｜吳青峰唔敢睇出事片段　憶述蘇打綠結他手墮台意外

吳青峰日前於台北市立美術館舉行〈戀人絮語〉 MV戶外首映，並宣布將於9月推出全創作個人專輯《馬拉美的星期二》喜訊。近來周杰倫（周董）強勢發片，吳青峰表示已聽過他的專輯，打趣：「希望他（指周董）可以給我們這些，邊緣人小歌手一條生路。」



談到MIRROR於紅館演唱會發生巨屏掉落、砸傷舞者的工安事故，吳青峰坦言不敢點進去看新聞。（點圖放大看吳青峰憶述蘇打綠結他手墮台意外👇👇👇）

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吳青峰表示：「不光是台上的表演者，也包括觀眾跟前來的人，大家的安全就是我們很重視的東西，也希望這點可以更被大家重視，每個工作人員都是一起承擔這些風險。」

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他憶起過去蘇打綠的舞台意外，結他手馨儀曾踩空跌落舞台，只說了一句：「哎呀，我怎麼掉下來，好痛喔」，幸好無礙；他自己則曾在音樂祭因天氣熱、轉圈頭暈而跌倒踉蹌：「皮肉傷跌倒這些就是很常發生啊，因為難免會遇到。」他自招曾拿大蜘蛛惡作劇嚇吉他手家凱，怎料家凱被嚇到直接從舞台掉下去，他自省說：「所以希望像我這麼調皮，大家要注意舞台下的安全。」

日前林暐哲發聲明宣告放棄蘇打綠商標，吳青峰被問到接下來是否能以蘇打綠之名開唱了？所屬環球唱片代為回答「拋棄並不等於擁有」，以法律層面來講，還未拿回商標。

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